Починал мъж с видими следи от насилие: Двама са задържани по случая

27 май 2026, 12:20 часа
Снимка: БГНЕС
Около 6 часа на 26 май в ОДМВР-София е получен сигнал за починал мъж в частен дом в с. Ямна, съобщават от полицията.

При огледа на местопроизшествието по тялото са установени видими следи от насилие. За изясняване на съпричастност за срок до 24 часа са задържани обитателят на адреса и млада жена.

Полицията засега не дава ховече информация. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 115 от НК. Действията по разследването продължават под ръководството на прокуратурата.

Спасиана Кирилова Редактор
