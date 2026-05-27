Нов залп от властта - нова оставка на Сарафов: Тръгва си и от поста шеф на Следствието

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще гледа оставката на бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов като началник на Националната следствена служба. Кадровиците се събират на редовно заседание, но точката влиза като извънредна буквално минути преди началото. Миналата седмица министърът на правосъдието Николай Найденов обяви, че ще поздрави Сарафов, ако се оттегли от поста.

"Не бих призовал Сарафов да се оттегли, но ще го поздравя, ако го направи. Надявам се той да прояви достатъчно чест. Аз не знам колко още законодателни промени да предложим, за да се справим с тази ситуация, но ще продължим да ги предлагаме", каза Найденов.

Припомняме, че служебният министър на правосъдието в кабинета "Гюров" Андрей Янкулов внесе искане Прокурорската колегия на ВСС за образуване на дисциплинарно производство срещу Сарафов, но получи отказ. Впоследствие пък наследникът му на поста Николай Найденов обяви, че ще обжалва този отказ пред Висшия административен съд.

Иначе самият Борислав Сарафов подаде оставка като и.ф. главен прокурор на 22 април след призив на все още бъдещият тогава вътрешен министър Иван Демерджиев. Сарафов беше избран за и.ф. главен прокурор на 16 юни 2023 г., а след оттеглянето му от поста се върна начело на Националната следствена служба, която оглави в края на 2017 г. По закон началникът на следствието е и заместник-главен прокурор.

В съдебните среди обаче този акт на завръщане на Сарафов очаквано бе разчетен като неморален, а политическата реакция и общественото недоволство не закъсняха.