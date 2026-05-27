Учен с тревожна прогноза: До какво може да доведе нашествието от извънземни на Земята

Евентуалното нашествие на извънземни би могло да доведе не само до страх от непознатото за човечеството, но и до мащабни политически, икономически и психологически катаклизми. Това мнение изрази професор Ави Льоб от Харвардския университет, който ръководи проекта „Галилео“ за търсене на извънземни технологии, съобщава „Дейли Мейл“.

До какво може да доведе евентуално нашествие на извънземни на Земята?

Според учения, първата среща на човечеството с извънземна цивилизация едва ли ще бъде като сюжетите на популярни филми за извънземни. Той смята, че хората най-вероятно ще се сблъскат не с живи същества, а с технологични устройства, управлявани от изкуствен интелект.

Професорът обяснява това с огромните разстояния между Земята и потенциално обитаеми планети. Например, най-близката известна обитаема планета, Проксима Кентавър b, се намира на 4,2 светлинни години от Земята. Поради това, казва той, е много по-реалистично да се предположи пристигането на автоматизирани сонди, а не на биологични форми на живот.

В интервю за „Дейли Мейл“ Ави Льоб заяви, че самата поява на подобен обект може да представлява „потенциална заплаха за всички земни жители“. Той предупреди, че човечеството може да се сблъска с политически, икономически и духовен хаос. По-специално, ученият не изключва срив на фондовите пазари поради несигурност относно бъдещето на цивилизацията.

Професорът подчертава, че технологията на потенциалните извънземни вероятно ще бъде значително по-напреднала от тази на хората, което според него би могло да бъде психологически удар върху обществото.

„Не бих го възприел като криза, а по-скоро като осъзнаване, че не сме на върха на хранителната верига, космологично погледнато“, отбелязва той.

Същевременно ученият смята, че подобна заплаха би могла да има неочакван ефект - да обедини човечеството. Според него, пред лицето на непозната цивилизация, държавите могат да оставят настрана споровете и да започнат да си сътрудничат.

„Среща с извънземна технология би могла да обедини всички хора на Земята“, казва Льоб, сравнявайки я с непознат, появяващ се на вратата на къща, каращ членовете на семейството временно да забравят споровете си за обща заплаха.

Професорът също така предполага, че извънземни цивилизации биха могли да изпращат сонди до други звездни системи, за да изследват потенциално обитаеми планети. Тъй като Земята има атмосфера, течна вода и се намира в обитаемата зона на своята звезда, тя би могла да представлява интерес за извънземните изследователи.

В същото време той не изключва и по-тревожни сценарии. По-специално, експертът изложи предположението, че древни извънземни цивилизации биха могли да повлияят на земната атмосфера. Той допуска възможна връзка между технологичната намеса и пермското измиране, което се е случило преди около 252 милиона години. Тогава, според учените, около 96% от морските видове са загинали.

Въпреки че повечето учени отдават тази катастрофа на мащабни вулканични изригвания и парникови газове, Льоб смята, че алтернативни версии също заслужават научно проучване. Той подчерта, че дори най-необичайните хипотези трябва да бъдат тествани толкова щателно, колкото и всички други научни теории.

