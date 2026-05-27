27 май 2026, 12:01 часа 467 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Пиян шофьор бяга от полицаи

Пиян шофьор се опита да избяга от полицейска проверка в град Разград, съобщават от ОДМВР в града. Около 22 часа на 26 май служители на сектор “Пътна полиция“ подават сигнал за спиране към движещ се по бул. “Априлско въстание“ автомобил “Ситроен С4“.

Водачът ускорява движението си в посока улица “Странджа“, като малко по-късно е настигнат до кръстовището с улица “Дъбрава“. На място е установено, че зад волана е 30-годишен мъж от Разград.

Пробата му с дрегер отчела 2,11 промила алкохол в издишания въздух. Взета е кръв за химичен анализ. По случая е образувано бързо производство по чл.343 Б, ал.1 от НК.

Спасиана Кирилова Редактор
