"Bangaranga" на DARA е най-големият хит на "Евровизия" след Loreen

Българската песен победител на тазгодишната "Евровизия" - "Bangaranga", продължава да пише история и да доминира класациите след триумфалната си победа в конкурса преди седмица. По-рано тя надмина 20 милиона слушания в Spotify, от които над 12 милиона бяха регистрирани само през последната седмица, пише Eurovisionfun.

В свои анализи музикални експерти споделят, че "Bangaranga" на DARA се превръща в най-големия хит на "Евровизия" след "Tattoo" на Loreen.

Исторически успех

DARA бързо превръща победоносната си песен "Bangaranga" в един от най-големите исторически успехи на "Евровизия" в ерата на стрийминга. Според официалната страница на конкурса за песен на "Евровизия" песента е експлодирала в класации и стрийминг платформи в цяла Европа и извън нея през седмицата след големия финал във Виена.

Официалният уебсайт на "Евровизия" съобщава, че Bangaranga е достигнала номер 1 в официалните класации за сингли в Австрия, Германия, Швеция и Литва - забележително постижение за участник от "Евровизия" на днешния силно конкурентен световен музикален пазар.

Особено забележителен е успехът в Германия, четвъртият по големина музикален пазар в света. Официалната страница на "Евровизия" посочва, че DARA е първият изпълнител на Евровизия след Loreen и нейния хит от 2012 г. "Euphoria", който оглавява германската класация за сингли. Статията описва постижението като важен етап за музиката на "Евровизия" в страната.

Австрия, домакин на 70-ия конкурс за песен на "Евровизия" във Виена, също посрещна ентусиазирано българския победител, изпращайки "Bangaranga" директно под номер 1. В Швеция песента дебютира по подобен начин на върха, пред шведската представителка на "Евровизия" FELICIA и нейния хит "My System".

На други места официалната страница на "Евровизия" подчертава допълнителни силни представяния в класациите, включително позиции като номер 2 както във Финландия, така и в Швейцария. Във Финландия песента е била изпреварена на първото място само от финландското участие на "Евровизия" "Liekinheitin" на Пете Парконен и Линда Лампениус.

Невиждан стрийминг възход

Стрийминг статистиката е също толкова впечатляваща. Според официалната статистика на "Евровизия" "Bangaranga" достигна номер 1 в дневната класация на Spotify в редица страни, включително Австрия, Белгия, България, Естония, Финландия, Германия, Исландия, Литва, Швеция, Швейцария и Украйна.

Песента влезе и в Топ 5 на Spotify в Дания, Гърция, Латвия, Люксембург и Полша, като освен това достигна Топ 10 в страни като Обединеното кралство, Норвегия, Румъния и Чехия.

В световен мащаб "Bangaranga" постигна над 3 милиона стриймвания в Spotify само за един ден, веднага след големия финал. Официалната страница на "Евровизия" посочва, че това е било достатъчно, за да може българският победител да се превърне в 12-ата най-стриймвана песен в света в Spotify този ден.

В исторически план само две песни, спечелили "Евровизия", са се представяли по-добре в глобалната класация на Spotify: "Tattoo" на Loreen и "ZITTI E BUONI" на Måneskin.

Възходът е бомбастичен. Преди големия финал, "Bangaranga" е натрупала малко над 5 милиона стриймвания в Spotify от издаването си през март. Една седмица след спечелването на "Евровизия", песента вече е надхвърлила 20 милиона стриймвания в световен мащаб.

Самата DARA също е отбелязала огромен ръст на популярността си. Официалната страница на "Евровизия" отбелязва, че българската певица е имала приблизително 80 000 слушатели на Spotify месечно през януари, когато е била избрана да представи България. След триумфа си на "Евровизия", този брой е скочил до над 5 милиона слушатели месечно.

Освен стрийминг платформите, песента се е превърнала и във вейръл визуален успех. Съобщава се, че официалният канал на "Евровизия" в YouTube е натрупал над 35 милиона комбинирани гледания на качвания, свързани с "Bangaranga", като броят им продължава да расте бързо.

С доминация в класациите, изключителни стрийминг резултати и нарастващо международно признание, "Bangaranga" на DARA вече е описвана от много фенове на "Евровизия" като една от емблематичните истории за успех след конкурса през последните години и потенциално най-големият хит на "Евровизия" след "Tattoo" на Loreen.