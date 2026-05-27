Deep Zone Project ни отвеждат на мистично пътешествие, което оставя без думи (ВИДЕО)

Една от най-емблематичните български денс формации – DEEP ZONE Project – отново заявява своя отличителен музикален почерк. Само преди няколко дни групата представи най-новия си авторски сингъл, наречен "Огън и Вода", който прави смела и вълнуваща крачка към съчетаването на съвременното поп-денс звучене с богатството на българския фолклор.

Сблъск на стихии с древни символи

В новата песен майсторски са преплетени: мощни тъпани и силен ритъм, които диктуват пулса на парчето, автентичен женски фолклорен хор и традиционни български народни инструменти; модерна музикална естетика, характерна за високото ниво на продукция на групата.

Още: "Различни времена": Борис Илиев с нова силна изповед в музика и картини (ВИДЕО)

"Не сме правили подобна песен досега. Модерен денс звук. Българска душа. И един финал, който ни остави без думи", споделят от DEEP ZONE Project в Instagram.

Музикалният свят на "Огън и Вода" е преплетен "с магията на българския фолклор, древни ритми и емоция, която остава".

А изпълнителите обещават, че видето ще отведе всеки към "едно мистично пътешествие сред огън, вода и древни символи…"

Видеоклипът към "Огън и Вода" е перфектното визуално допълнение към огнената енергия на песента. Концепцията залага на зряла и кинематографична визия, вдъхновена от древни български ритуали, нестинарски мотиви и вечното противопоставяне между двете основни стихии. Впечатление правят и специално изработените за видеото сценични костюми, които засилват мистичната атмосфера.

Още: ROBI изненадва с латино стил и "Пламенна жена" (ВИДЕО)

Новият сингъл вече официално е част от концертната програма на групата. Публиката ще може да го чуе на живо по време на техните участия, където DEEP ZONE Project традиционно взривяват сцената не само с авторските си хитове, но и с модерни денс версии на обичани български класики.