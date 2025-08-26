Деца избягаха от детска градина в Сапарева баня

Две деца - момче и момиче, на 4 и 6 години, са избягали от детска градина в Сапарева баня. По първоначална информация малко преди обяд децата са напуснали сградата на детското заведение и са тръгнали по улиците сами.

Те са открити благодарение на бързите действия на полицията и екипите на общинската администрация в центъра на града. Открити са в магазин в кв. "Гюргево" - невредими и в добро състояние, предаде БНР.

Децата са от кв. "Сапарево", в семейство с още двама малчугани. Били са в сборна група в детската градина и докато бус е зареждал комплекса, са излезли през отворения портал.

Предишни инциденти

В средата на юли две деца избягаха от 173-та детска градина "Звънче" в столичния квартал "Хаджи Димитър". Децата бяха открити от екипи на СДВР, но търсенето им продължи около 40 минути. Децата са на 5 и на 7 години.