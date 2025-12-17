Съдът върна на прокуратурата делото срещу Иван Демерджиев

Софийският градски съд прекрати делото срещу бившия министър на вътрешните работи Иван Демерджиев и върна обвинителния акт на прокуратурата. Демерджиев е привлечен към наказателна отговорност за сключване на неизгодна сделка, свързана с обществената поръчка за системата за издаване на лични документи. През пролетта държавното обвинение поддържаше тезата, че става дума за безстопанственост, като обвинението беше повдигнато по този текст от Наказателния кодекс. Според прокуратурата от действията са произтекли щети в размер на близо 1,5 млн. лева.

Съдът прие аргументите на защитата, че от внесения обвинителен акт не става ясно какво точно престъпление се вменява на бившия вътрешен министър, което ограничава правото му на защита. Магистратите посочиха, че не е изяснено дали според обвинението неизгоден е самият договор за личните документи, или допълнителните споразумения към него. Още: "Президентът ще измете статуквото, ако направи партия": Демерджиев заговори за преучредяване на институциите

По време на днешното заседание защитата поиска отвод и на прокурора Ивайло Петров с аргумента, че събира единствено обвинителни доказателства, но съдът не уважи искането. Иван Демерджиев определи процеса като "класически пример за политическа репресия" и заяви, че делото е свързано с разкритията му за политически и институционален чадър над контрабандни канали в МВР.

Разследването

Разследването срещу Демерджиев започна в началото на миналата година, когато прокуратурата започна проверка по обществената поръчка и обяви, че МВР е ощетено с 81 млн. лева.

По-късно държавното обвинение посочи, че на 2 юни 2023 г. тогавашният служебен вътрешен министър не е положил достатъчно грижи при управлението на повереното му имущество, след като е подписал допълнително споразумение за увеличение на цените по договора за изграждане на системата за лични документи. Според прокуратурата това е станало в нарушение на Закона за обществените поръчки и вътрешните правила на МВР. Още: "Нищо не се очаква от полицай с тройна заплата": Бивш МВР министър за бюджетните идеи на властта

Обвинението твърди още, че увеличението не е извършено по методика на Министерския съвет, не е бил подготвен проект на допълнително споразумение от юрист в сектор "Правно-нормативно обслужване" на дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" в МВР, както и че не е било направено пазарно проучване чрез възлагане на оценка от сертифицирани оценители.

Според данни от проверки на Агенцията за държавна финансова инспекция, огласени през миналата година, проектът за системата за лични документи датира от 2018 г. и първоначално е оценен на 238 млн. лева без ДДС. Пет години по-късно, след извършена индексация, стойността на поръчката достига 320 млн. лева без ДДС. Още: Прокуратурата не губи време и прати Демерджиев на съд

През август 2023 г. МВР сезира прокуратурата за евентуално извършено престъпление от Иван Демерджиев. Тогава той заяви, че индексацията е подписана след съгласуване с Агенцията по обществени поръчки и че в актуализирания договор са били включени допълнителни дейности за фирмата-изпълнител. По негово време обаче не са били извършвани плащания, като такива са направени по-късно от наследника му Калин Стоянов, който обясни, че прекратяването на поръчката е било невъзможно, тъй като би довело до наказателни процедури срещу България.