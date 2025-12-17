Кола на примамлива цена: Фалшиви обяви заливат онлайн платформите

Нов вид измама дебне в онлайн платформите. Става въпрос за обяви за продажби на коли в големи платформи. "Самите обяви претендират да са от легитимни източници. Те са изключително атрактивни, на значително занижена цена. За достоверност на обявите се предоставя и снимки на автомобилите, както и информация за тях. Предоставят се и копия от лични документи на мнимите продавачи", обясни говорителят на Софийска районна прокуратура Николай Николаев.

ОЩЕ: Преди празниците: Измами с къщи за гости и вили под наем

Внимавай какво купуваш

"Измамата е изключително популярна. Последните седмици има значителен брой потърпевши български граждани", добави той. Сигнали са подадени в български и европейски полицейски власти, ГДБОП, както и в посолството на България в Берлин.

По думите му целта на организирана престъпна група е да заблуди потребители. След това комуникацията от тези платформи се насочва към други онлайн приложения. "Започвайки нова комуникация бъдещите купувачи биват убеждавани, че офертата е изключително атрактивна, че има изключителен интерес към тази обява и така подтикват купувачите по най-бързия начин да преведат авансово пари за закупуването на въпросния автомобил", разясни схемата той.

ОЩЕ: 80% ръст на електромобили, 200% на хибриди: Ще поскъпнат ли колите след еврото?

Специфичното било, че парите са прехвърляни към предварително подготвени банкови сметки, собственост на финансови мулета, които са контролирани от престъпната група.

Потърпевшите от схемата са изгубили суми от 1000 до 100 000 евро. Най-голямата е тази за 100 000 евро – за закупуване на селскостопанска техника.

"Купувачите трябва да бъдат по-внимателни, да се избягва плащане на цялата сума, да изискват нужните документи", каза от своя страна Ваня Велчева, задграничен представител на България в Германия.