17 декември 2025, 15:05 часа 260 прочитания 0 коментара
Спряха опит за контрабанда на цигари към Западна Европа

При проверка от митнически служители са задържани 9080 кутии (181 600 къса) цигари, облепени с български акцизен бандерол, на пътя за "Дунав мост 2" при Видин – Калафат, съобщиха от Агенция "Митници".  На 12 декември митничари са спрели товарен автомобил с българска регистрация, пътуващ за Нидерландия със стока – найлонови торби. При извършения физически контрол в едно от палетата, под описаната в товарителницата стока те открили общо 9080 кутии (181 600 къса) цигари от три регистрирани марки, всичките облепени с български акцизен бандерол. В хода на проверката шофьорът, който е български гражданин, е признал, че цигарите са негови. Съставен му е акт за установяване на административни нарушения по Закона за акцизите и данъчните складове.

Само за страната

От митническата агенция припомнят, че акцизните стоки с български бандерол са предназначени за търговия и консумация в страната и пренасянето им към друга държава над лимитите за лично потребление представлява нарушение на Закона за акцизите и данъчните складове.

Снимка Агенция Митници

На 24 ноември също в района на моста при Видин бяха задържани 120 ролки с лента коркофан (филтърна хартия за производство на цигари). Те са били превозвани от български влекач с полуремарке, пътуващ за Белгия.

Проверките са част от компенсиращите мерки във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на Европейския съюз след приемането на България за пълноправен член на Шенгенското пространство.

Спасиана Кирилова
Агенция Митници контрабандни цигари нелегални цигари акцизен бандерол
