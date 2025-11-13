Делото срещу Благомир Коцев и депутат е внесено в съда

Прокуратурата внесе в Софийския градски съд обвинителния акт срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Припомняме, че той ще отговаря за престъпен сговор, поискани подкупи и принуда. Подсъдими се него ще са общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Ивайло Маринов и шефката на канцеларията на кмета – Антоанета Петрова. От прокуратурата поставят в престъпния сговор и депутат от действащото Народно събрание, без да посочват името му и без да има обвинение срещу народен представител.

Прокуратурата обаче твърди, че той е в сговор с Коцев, съветниците и бизнесмена Маринов и от юли 2024 г. до края на май 2025 г. са се сговорили във Варна и в София за подкупи и принуда за имотни облаги.

Разследването срещу кмета на Варна приключи в края на октомври, когато прокуратурата започна и да предявява материалите на обвиняемите. Още: Благомир Коцев ще защитава кметския си мандат от ареста

Обвинението

Прокуратурата твърди, че Коцев и общинските съветници са поискали от Пламенка Димитрова подкуп, равняващ се на 228 000 лева, за да упражнят влияние над зам.-кмета Диан Иванов при вземането на решение за изпълнител на обществена поръчка за доставка на храни.

Обвиненията на кмета са за поискани подкупи и от бизнесмените Траян Георгиев и Ивелин Иванов. Според прокуратурата той също така е опитал да принудил Пламенка Димитрова да прехвърли половината от договорите си с общината на фирма на Ивайло Маринов. Има и второ обвинение за принуда, според което е поискал от Биляна Якова, ръководител на проекта за обновяване на градския транспорт, да прехвърли малко над 3 млн. лв. от сметка на общината към сметка на дружеството „Градски транспорт“. Коцев заявил, че ако не изпълни разпореждането, Якова ще бъде освободена. Якова обаче не изготвила заявката за капиталовия трансфер и била освободена от работа. Още: Ключово дело, касаещо Благомир Коцев, стигна до Върховния административен съд

Благомир Коцев е в ареста от 8 юли и до вчера се водеше в отпуск. Заместникът му Павел Попов пък каза, че от 12 ноември Коцев ще управлява града от ареста и подчерта, че това е и провокация към прокуратурата, която беше призована да го освободи щом приключи разследването.