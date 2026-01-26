Делото за плагиатство срещу Петър Илиев отново беше отложено

Софийският градски съд не даде ход на делото за плагиатство срещу адвоката и почетен консул на Барбадос Петър Илиев. Причината бе възражението на подсъдимия, че не е получил препис от обвинителния акт най-малко седем дни преди заседанието и не е имал възможност да се запознае с него в законоустановения срок.

Съдия Мирослав Георгиев припомни, че казусът за втори път стига до разглеждане в СГС, след като първоначално производството беше прекратено от съдия Христинка Колева, а впоследствие Софийският апелативен съд отмени това определение и разпореди делото да бъде поето от друг съдебен състав. Георгиев подчерта, че обвинителният акт е идентичен с този, който вече е бил внесен по-рано и с който Илиев е имал възможност да се запознае. Защитникът му Станислава Каракушева също заяви готовност разпоредителното заседание да се проведе още днес.

Въпреки това Илиев настоя процесът да не започва, като изтъкна, че е получил официално препис от обвинителния акт едва на 21 януари. Още: Съдът спря делото за плагиатство срещу Петър Илиев

Прокурор Людмила Николова се съгласи, че делото не може да продължи и поради отсъствието на Наталия Киселова, чийто научен труд според обвинението е бил използван неправомерно. Тя има право да поиска да бъде конституирана като частен обвинител и граждански ищец, но още на предходното заседание, преди делото да бъде прекратено, Киселова заяви, че няма намерение да се възползва от тази възможност. Макар в залата да присъстваше неин адвокат, прокурор Николова изрази становище, че подобно искане следва да бъде заявено лично. Съдия Георгиев отбеляза, че отсъствието на Киселова може да се тълкува като израз на нейната воля, но независимо от това производството беше отложено и заради искането на подсъдимия.

Петър Илиев е обвинен в плагиатство по чл. 172а от Наказателния кодекс. Според прокуратурата значителен брой страници от книгата му "Компетенцията на Народното събрание", издадена през 2015 г., възпроизвеждат части от дисертационния труд на Наталия Киселова "Парламентарен контрол".

През есента на миналата година съдия Колева прие, че престъплението по чл. 172а НК предполага цялостно възпроизвеждане на чуждо произведение без собствен творчески принос. В конкретния случай обаче и самото обвинение сочи, че Илиев е използвал само части от труда на Киселова, което по-скоро съответства на състав по чл. 173 от НК. Този текст урежда престъпление от частен характер, което се преследва по тъжба на пострадалия. Още: Делото за плагиатство срещу Петър Илиев не тръгна, спаси го имунитет

Тогава СГС прие, че комбинирането на отделни думи и изрази от други произведения в рамките на цялостен авторски труд би могло да представлява нарушение на авторското право спрямо Киселова. Съдът посочи, че не става дума за липса на престъпление, а за такова от частен характер, за което е необходимо пострадалата да подаде тъжба до Софийския районен съд, и прекрати делото.

Прокуратурата обаче оспори това решение с аргумента, че съдът се е произнесъл по съществото на спора без да има основание да прекратява производството на този етап.

Апелативният съд впоследствие прие, че в действащото законодателство не е предвидена възможност съдът в разпоредително заседание да прекрати дело с мотива, че описаното в обвинителния акт деяние е от частен, а не от общ характер. Според САС доводите на защитата относно разграничението между двата състава на престъпленията срещу интелектуалната собственост засягат съществото на обвинението и следва да бъдат обсъдени с присъдата, а не предварително. Поради това делото беше върнато за разглеждане от друг състав на Софийския градски съд.