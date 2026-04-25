Детето паднало от високо в района на НДК: В кома е и има опасност за живота

14-годишно дете пострада, след като паднало заедно с масивен метален парапет от тераса на сградата на НДК в столицата. От СДВР съобщиха за Нова телевизия, че инцидентът е станал около 18 часа. Около детето е имало и други тийнейджъри, а свидетели разказват за съприкосновение помежду им. На мястото веднага са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ. Още: Дете падна от високо в района на НДК

Момчето е в тежко състояние и лекарите се борят за живота му

Момчето е откарано в "Пирогов" в изключително тежко състояние. То е в Детска противошокова зала в кома, с височинна травма. Предстоят диагностично-терапевтични мероприятия, съобщиха от най-големия спешен център у нас. Към момента от лечебното заведение не дават повече информация за състоянието му.

Екип неврохирурзи оперира снощи по спешност 14-годишното момче, което пострада при инцидент в района на НДК. Операцията продължила до късно през нощта. След нея момчето е настанено в реанимация, където борбата за живота му продължава. Състоянието му е изключително тежко.

От Столичната община съобщиха, че по първоначална информация пострадалото момче и негови приятели са седели на парапета на терасата. Други деца бутали самия парапет, който се срутил и предизвикал инцидента.

От Столичната община изразиха съпричастност към пострадалото момче и неговото семейство. В позиция до медиите посочват, че инцидентът е станал на територията на НДК, където нямат преки правомощия по стопанисване и контрол на сградата и съоръженията към нея. „Столичната община оказва пълно съдействие на МВР. Записите от общинските камери, които са заснели инцидента, са предоставени на полицията”, допълват от СО.

От ръководството на НДК изпратиха също позиция, в която казват, че се извършва вътрешна проверка на състоянието на съоръженията и на всички приложими мерки за сигурност. "Във връзка с инцидента, при който пострада дете, изразяваме искрената си съпричастност и подкрепа към него и неговото семейство в този тежък момент. С тревога следим информацията за състоянието му и се молим за възможно най-бързото му възстановяване", допълват още в съобщение до медиите.

