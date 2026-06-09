Платени 100% авансово и без банкови гаранции: Прокуратурата и ДАНС подхващат договори на МО

Военната прокуратура и ДАНС проверяват договори в Министерството на отбраната (МО), платени авансово без банкова гаранция. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов, цитиран от БНР. Според министъра има договори за над 100 милиона лева, платени авансово на 100%, по които няма банкова гаранция. Министерството на отбраната подава искови молби, за да търси правата си. Провеждат се и срещи с фирмите, за да бъдат представени реални банкови гаранции. Той каза, че всичко това се е случило при предишното управление, изрази надежда прокуратурата да се произнесе максимално бързо и се закани, че на никого няма да му се размине това своеволие.

Забавени проекти и огромни заплати

Министърът отчете серия забавяния в проектите за модернизация на армията. По думите му между 2023 и 2026 година е направено прекалено малко. Има забавяне и по инфраструктурата за F-16, както и за новите кораби.

Снимка Министерство на отбраната

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От Министерството на отбраната посочиха, че ще променят наредбата за заплатите на ръководствата на подчинените дружества. Заплатите на директорите в тях са надвишавали тази на министъра на отбраната, обясни Стоянов.

Той увери, че поетите ангажименти за повишаване на разходите за отбрана до 3,5% от БВП ще бъдат изпълнявани. Работна група търси варианти за промени в Закона за резерва. Всеки план за военно обучение трябва да бъде финансово обезпечен, каза Димитър Стоянов.

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