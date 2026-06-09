Хиляди празни опаковки и литри концентрат: Хванаха парфюми менте на границата

Общо 163 килограма концентрирани парфюмни есенции и над 27 000 опаковки за парфюми с обозначения на световноизвестни марки са задържани от митническите служители на Граничния контролно-пропусквателен пункт (ГКПП) “Лесово”, съобщиха от Агенция “Митници”. Те са открити при проверка на товарен автомобил, превозваш стоки от Турция за Украйна в неделя. При влизане в страната шофьорът – украински гражданин, е декларирал, че превозва колети с групажна стока. При извършена проверка инспекторите установяват, че осем от декларираните колети съдържат общо 163 кг концентрирани есенции за парфюми в пластмасови и метални опаковки с различна вместимост. Всички те са били с надписи на луксозни марки парфюми.

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Най-голямата партида задържани “маркови“ парфюми

В други 15 декларирани колета са открити общо 27 200 картонени опаковки за парфюми с лога на различни световни марки. Количеството на празните “маркови“ опаковки съответства приблизително и на количеството парфюми, които могат да бъдат получени от концентрираните есенции, посочиха от митническата агенция.

Снимка Агенция “Митници“

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Стоките са иззети в изпълнение на европейски регламент относно защита на правата върху интелектуалната собственост. За случая ще бъдат уведомени притежателите на съответните защитени търговски марки.

Това е най-голямото количество концентрирани есенции за “маркови“ парфюми и опаковки за тях, задържано на ГКПП “Лесово” през последните години, обявиха от Агенция “Митници”.

В средата на февруари на същия граничен пункт бяха задържани 5449 “маркови“ парфюма, облекла и чанти при проверка на товарен автомобил, превозващ стоки от Турция за Косово.

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