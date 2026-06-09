Мъж пострада тежко от волтова дъга: Поредният трудов инцидент в Бургаско

Работник на 53 години пострада тежко при трудов инцидент на жп гара "Дружба", в близост до бургаския квартал "Долно Езерово". Мъжът е в тежко състояние, а спешни медици го транспортират към най-близкото лечебно заведение, предава Нова телевизия.

По данни на свидетели на инцидента, работникът е бил ударен от мощна волтова дъга, причинена от скъсан електрически кабел. Според очевидците става въпрос за напрежение от над 20 хиляди волта. Обстоятелствата около инцидента са в процес на изясняване.

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Случаят е поредната тежка трудова злополука в района на Бургас през последните месеци. Част от тези произшествия завършиха фатално. В рамките на няколко месеца мъж загина след падане от скеле по време на саниране на жилищен блок. Друг работник изгуби живота си след падане от необезопасен покрив. Трети загина, след като беше затиснат от земна маса при извършване на изкопни дейности. Само преди дни друг работник загина при пожар, възникнал след ремонтни дейности в хотел в курортния комплекс Слънчев бряг.

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