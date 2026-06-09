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Над половин тон животински продукти иззе БАБХ на границата

09 юни 2026, 13:24 часа 449 прочитания 0 коментара
Снимка: БАБХ
Над половин тон животински продукти иззе БАБХ на границата

Над половин тон животински продукти иззеха инспектори от дирекция “Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на ГКПП “Капитан Андреево“. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция “Митници“. Това съобщават на страницата на БАБХ в интернет.

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При проверка на микробус с молдовска регистрация на вход в страната инспекторите са установили 386 кг овча лой без документи за произход. По-късно, при друга проверка на лек автомобил с българска регистрация, са открити 35,8 кг яйца, 93,6 кг пилешко месо и 7,4 кг млечни продукти. Всички продукти са били без необходимите придружаващи документи. Стоките са иззети и предстои да бъдат унищожени.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

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БАБХ опасни храни животински продукти изземване
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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