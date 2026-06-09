Двама задържани с обвинения за масовия бой в Перник

Двама мъже на 40 и 47 години са привлечени като обвиняеми и задържани за срок до 72 часа във връзка с побоя в квартал “Хумни дол“, при който тежко пострада 28-годишен мъж. Предстои прокуратурата да поиска от съда налагането на постоянна мярка за неотклонение.

Инцидентът се случи на 7 юни след сигнал за скандал и физическа саморазправа. По данни на разследването в конфликта пряко са участвали шестима души, а причината е свързана със стари междуличностни и битови отношения. Пострадалият е настанен за лечение в МБАЛ „Рахила Ангелова“ Перник със съмнение за фрактура на черепа. След сбиването са били задържани общо девет души.

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Във връзка със случая през изминалата нощ служители на полицията и жандармерията са провели специализирана операция в квартала. Проверени са 179 души, 120 адреса и пет автомобила, както и 24 души, известни на МВР. Съставени са 30 акта за административни нарушения.

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По време на акцията са задържани още трима души - двама за съпричастност към престъпления и един за установяване на самоличност.

От Областната дирекция на МВР в Перник съобщиха за БТА, че засилените проверки в района ще продължат. Разследването се води под надзора на прокуратурата.

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