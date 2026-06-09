Съдът реши съдбата на един от обвиняемите за катастрофата на Челопешко шосе

Софийският градски съд определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Траян Ф., привлечен като обвиняем във връзка с тежката катастрофа на "Челопешко шосе", при което загинаха четирима души, съобщиха от съда. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване. Постановено беше задържането първоначално да се изпълнява в лечебно заведение, а след изписването му – в следствения арест или в болницата към затвора в София.

„Какво да кажа, не искам мярка за неотклонение“, заяви Траян Ф. в последната си дума пред съда.

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Разглеждането на мярката за неотклонение се проведе в УМБАЛ "Пирогов", където е настанен обвиняемият. Съдът прие, че събраните до момента доказателства сочат, че той е управлявал автомобила си със скорост около 140 км/ч при разрешена скорост от 60 км/ч.

Според съда на този етап от разследването не могат да бъдат направени категорични изводи за провеждане на нерегламентирана гонка между двата автомобила, участвали в катастрофата с автобуса. Също така липсват доказателства, че Траян е засякъл или ударил другия водач, както и че носи отговорност за действията на другия участник. Наличието на следи от синя боя по автомобила, без това да е потвърдено от свидетелски показания или експертно заключение, не е достатъчно основание да се приеме, че непосредствено преди катастрофата е имало съприкосновение между двата автомобила. Към настоящия момент не е изяснен и произходът на въпросната боя, посочва съдът.

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В мотивите си съдът казва още, че наличните доказателства по-скоро обосновават обвинение за причиняване на средна телесна повреда при управление на моторно превозно средство след превишаване на разрешената скорост с повече от 50 км/ч. Липсват доказателства за извършване на опасни маневри или хулигански действия извън самото значително превишаване на скоростта. За това престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода от 4 до 12 години.

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Съдът не установи опасност обвиняемият да се укрие. Въпреки това прие, че е налице опасност от извършване на престъпление, изведена от начина на извършване на деянието. Според мотивите движението с изключително висока скорост в район с пешеходна пътека и спирка на градския транспорт демонстрира грубо пренебрежение към правилата за движение и към възможните последици за живота и здравето на останалите участници в движението. Съдът отбеляза, че обвиняемият е допускал възможността да причини тежко пътнотранспортно произшествие.

Като допълнителен аргумент за най-тежката мярка за неотклонение беше посочена възможността обвиняемият да въздейства върху свидетели, включително върху лицата, които са пътували с него в автомобила.

Съдът не даде ход на делото, на което вчера трябваше да се разгледа мярката за неотклонение спрямо другия обвиняем за катастрофата Васил Филипов. Причината е, че той се намира в болница със счупен гръбнак, подготвя се за операция и според медицинските документи не може да участва в съдебно заседание.