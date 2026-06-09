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Съдът реши съдбата на един от обвиняемите за катастрофата на Челопешко шосе

09 юни 2026, 12:15 часа 303 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Съдът реши съдбата на един от обвиняемите за катастрофата на Челопешко шосе

Софийският градски съд определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Траян Ф., привлечен като обвиняем във връзка с тежката катастрофа на "Челопешко шосе", при което загинаха четирима души, съобщиха от съда. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване. Постановено беше задържането първоначално да се изпълнява в лечебно заведение, а след изписването му – в следствения арест или в болницата към затвора в София.

„Какво да кажа, не искам мярка за неотклонение“, заяви Траян Ф. в последната си дума пред съда.

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Разглеждането на мярката за неотклонение се проведе в УМБАЛ "Пирогов", където е настанен обвиняемият. Съдът прие, че събраните до момента доказателства сочат, че той е управлявал автомобила си със скорост около 140 км/ч при разрешена скорост от 60 км/ч.

Според съда на този етап от разследването не могат да бъдат направени категорични изводи за провеждане на нерегламентирана гонка между двата автомобила, участвали в катастрофата с автобуса. Също така липсват доказателства, че Траян е засякъл или ударил другия водач, както и че носи отговорност за действията на другия участник. Наличието на следи от синя боя по автомобила, без това да е потвърдено от свидетелски показания или експертно заключение, не е достатъчно основание да се приеме, че непосредствено преди катастрофата е имало съприкосновение между двата автомобила. Към настоящия момент не е изяснен и произходът на въпросната боя, посочва съдът.

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В мотивите си съдът казва още, че наличните доказателства по-скоро обосновават обвинение за причиняване на средна телесна повреда при управление на моторно превозно средство след превишаване на разрешената скорост с повече от 50 км/ч. Липсват доказателства за извършване на опасни маневри или хулигански действия извън самото значително превишаване на скоростта. За това престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода от 4 до 12 години.

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Съдът не установи опасност обвиняемият да се укрие. Въпреки това прие, че е налице опасност от извършване на престъпление, изведена от начина на извършване на деянието. Според мотивите движението с изключително висока скорост в район с пешеходна пътека и спирка на градския транспорт демонстрира грубо пренебрежение към правилата за движение и към възможните последици за живота и здравето на останалите участници в движението. Съдът отбеляза, че обвиняемият е допускал възможността да причини тежко пътнотранспортно произшествие.

Като допълнителен аргумент за най-тежката мярка за неотклонение беше посочена възможността обвиняемият да въздейства върху свидетели, включително върху лицата, които са пътували с него в автомобила.

Съдът не даде ход на делото, на което вчера трябваше да се разгледа мярката за неотклонение спрямо другия обвиняем за катастрофата Васил Филипов. Причината е, че той се намира в болница със счупен гръбнак, подготвя се за операция и според медицинските документи не може да участва в съдебно заседание.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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