Домашен арест за 18-годишния, прегазил 6 души с АТВ в Слънчев бряг

18-годишният Никола Бургазлиев, който на 14 август помля три деца и трима възрастни с АТВ в Слънчев бряг, е пуснат под домашен арест, съобщава "24 часа". Според съда в Несебър няма опасност той да се укрие, въпреки че вече стана ясно, че родителите му работят в системата на МВР. Припомняме, че едно от пострадалите деца, което е на 5 години, и майка му остават в кома в реанимацията на бургаската болница с тежки черепно-мозъчни травми.

Районната прокуратура повдигна обвинение на младежа за нанасяне на средна телесна повреда, като мярката се гледаше днес, 16 август. МВР започва вътрешна проверка след твърдения на близки на пострадалите, че случаят се прикрива, тъй като родителите на виновния шофьор работят в полицията.

Резултатите от автотехническите експертизи трябва да дадат окончателен отговор дали проблем със спирачките е причина за инцидента.

Липсва спирачен път

Снимка: БГНЕС

В последните дни Юлиян Здравков - роднина на четиримата пострадали, каза, че липсва спирачен път. Той очаква от съда адекватни мерки срещу извършителя.

"Млад шофьор, кара бързо, качва се на тротоара, помита ги, хвърля ги като кегли - на записите на камерите на хотела се вижда - няма никакъв спирачен път. Настига служител на хотела и го затиска в стената - тазът му е счупен, има вътрешни разкъсвания. Разбива фасадата на хотела", разказа той.

Бащата на пострадалата жена – Йордан Соколов, заяви, че се прикриват подробности по случая и настоява да се вземат най-стриктни мерки за безопасността на пътищата. Той припомня, че това не е първият случай на тежка катастрофа с подобно превозно средство.