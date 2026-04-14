Дръзка кражба: Задигнаха автобус от автогарата в Свищов

14 април 2026, 13:30 часа
Снимка: БГНЕС
Откраднаха автобус от автогарата в Свищов, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново. В неделя следобед в полицейското управление в дунавския град е получен сигнал за опасно движещ се автобус по пътя Свищов – село Царевец. Автобусът е спрян за проверка, в хода на която е установено, че е бил противозаконно отнет от автогарата в града, уточняват от дирекцията.

Според данни на полицията извършител на деянието е 75-годишен от село Козловец.

По случая е започнато бързо производство.

При катастрофи в страната през изминалото денонощие са пострадали 14 души.

Виолета Иванова Отговорен редактор
