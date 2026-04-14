Съседка на България обмисля ролята си в Ормузкия конфликт

Атина вече води преговори с Франция относно евентуално участие във военноморски сили, които да контролират преминаването на търговски кораби и танкери през ключовия Ормузки проток и по-конкретно да ескортират кораби в Персийския залив, предаде гръцкото издание Kathimerini. Очаква се дискусиите за сформиране на мисия да се съживят след двуседмичното прекратяване на огъня между САЩ и Иран. Този въпрос пряко засяга нашата южна съседка Гърция, тъй като консултациите й с ключови партньори продължават.

Тези дискусии се провеждат успоредно с преговорите, започнати миналата сряда, като Пакистан действа като централен посредник.

От какво зависи мисията?

Напредъкът на преговорите за прекратяване на огъня между Иран, Израел и САЩ ще определи дали планирането на подобна мисия ще напредне. Гърция е изправена пред натиск както от Париж, така и от Вашингтон да допринесе, в случай че бъдат взети окончателни решения.

Ситуацията остава сложна, тъй като повечето държави-членки на Европейския съюз се противопоставят на войната.

Очаква се всяка операция да включва въздушна подкрепа от страните от региона, по-специално от Обединените арабски емирства (ОАЕ).

Рисковете и регионалната стабилност

Гръцките власти също така оценяват информация от различни канали относно по-широката регионална стабилност.

Някои регионални играчи, особено Саудитска Арабия, са склонни към сценарий, при който ръководството на Иран не успява да се справи с разрушенията от бомбардировките и е изправено пред вътрешна нестабилност. Тази оценка обаче е оспорвана в международен план. В същото време арабските държави от Персийския залив споделят опасения, че САЩ биха могли да се изтеглят от региона, оставяйки ги сами да се справят с последствията.

Гърция работи и за укрепване на връзките си със страните от Персийския залив, по-специално със Саудитска Арабия и ОАЕ, където е предоставила помощ в областта на отбраната.