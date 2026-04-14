Георги Кандев: Един милион евро за купуване на гласове и схема за онлайн търговия с вот

Един милион евро, предназначени за купуване на гласове са иззети към момента от МВР. Това написа в официалната си страница във Фейсбук и. д. главен секретар на МВР Георги Кандев: “1 милион евро. Толкова пари са иззети до момента от МВР в хода на всички операции срещу купуването на гласове. 1 милион евро, с които някой е решил, че може да купи съвест, да подмени воля и да открадне бъдещето на България. Това не е просто престъпление. Това е удар срещу държавността. И нека бъде пределно ясно, че МВР ще отговори със същата сила, с каквато се опитват да изкривят демокрацията. Няма да има чадър. Няма да има недосегаеми. Няма да има компромиси.

Не продавайте гласа си. Не позволявайте да ви превърнат в инструмент. Вашият избор не струва пари - той струва бъдеще. Демокрацията не е за продан. И докато аз съм главен секретар на МВР - няма да бъде“, написа той.

По 50 евро онлайн за глас

Още: Обвинение за купуване на гласове в УНСС към кандидат на Радев, РИК не го прие - чака се решение на прокуратурата

В друг пост Кандев съобщава и за разкрита нова схема за онлайн търговия с гласове:

“Петима задържани след разкрита нова схема за купуване на гласове.

Плащането става онлайн през популярна платформа за онлайн разплащане.

По време на разпита задържаните разкриват, че трябвало да открият на всеки желаещ сметка в онлайн платформата, като там се заплаща сумата от 50 евро за глас.

Още: Общински съветник от Разлог и член на СИК са задържани за търговия с гласове

Сигналът по случая е получен на телефон 112. В него свидетел разказал, че няколко лица събират лични карти на хора и им дават пари, за да гласуват за конкретна партия на изборите.

Колегите реагират бързо. Намират 7 души и два автомобила, които правят цялата организация.

Открити са 2050 евро в банкноти по 10, 20 и 50 евро.

Намерени са и 25 мобилни телефона, както и множество предплатени СИМ карти“, пише и. д. главният секретар на МВР.

Още: Емил Дечев: Кметове са замесени в схеми с помощи и купуване на гласове