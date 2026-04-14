Мелони за трети път с подкрепа за папата срещу Тръмп (ВИДЕО)

Премиерът на Италия Джорджа Мелони за трети пореден път в рамките на два дни изрази подкрепа за папа Лъв XIV срещу острите критики, отправени към него от президента на САЩ Доналд Тръмп. "Изразявам солидарността ми с папа Лъв XIV. Честно казано не мога да се чувствам добре в едно общество, в което религиозните лидери правят онова, което им казват да правят политическите лидери", заяви Мелони в кулоарите на конференция на винопроизводители, провеждаща се във Верона, съобщават италиански медии и Ройтерс.

Вчера редица италиански лидери се солидаризираха с папата срещу нападките на Тръмп.

"Намирам за неприемливи думите на президента Тръмп по отношение на Светия отец. Папата е глава на Католическата църква и е правилно и нормално да призовава за мир и да осъжда всяка форма на война", каза тя в предишното си изявление.

Днес в кулоарите на винарската конференция Мелони засегна и други теми. Тя каза, че икономическият натиск над Русия е най-ефикасното оръжие за постигане на мир, като визираше санкциите.

Тя посрещна предпазливо призива на Клаудио Дескалци, главен изпълнителен директор на италианския енергиен гигант ЕНИ, към Европа да преосмисли решението си за забрана на целия внос на газ от Русия до края на 2027 г., предаде АНСА.

"Дескалци е професионалист в своята сфера и аз разбирам неговата гледна точка, но продължавам да се надявам, че когато този въпрос възникне, ще сме успели да постигнем мир в Украйна“, каза Мелони. „Но трябва да бъдем много внимателни как действаме по отношение на руския газ“, допълни тя. „Не трябва да забравяме, че икономическият натиск, който оказваме върху Русия през последните години, е най-ефективното оръжие, с което разполагаме, за изграждането на мир“, подчерта тя.

Italian PM Meloni stands up to Trump:



The statements, particularly about the Pope, were unacceptable.



I have expressed and continue to express my solidarity with the Pope. pic.twitter.com/UkGOW7tu0A — Clash Report (@clashreport) April 14, 2026