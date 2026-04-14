Карал с отнета книжка в миналото: Шофьорът на спрелия тир в тунел "Витиня" остава в ареста

Водачът на спрелия тир в тунел "Витиня" на магистрала "Хемус" няма сериозни предишни нарушения, освен едно от 2011 г., за което е бил лишен от право да управлява за седем месеца. Представил е гръцко свидетелство за управление, докато българското му е било валидно до януари 2006 г. Това съобщи началникът на сектор "Пътна полиция" при ОД МВР - София главен инспектор Владислав Павликянов в ефира на Нова телевизия.

"Шофьорът все още е задържан", добави той и поясни, че по данни на водача двигателят е загаснал и той не е имал възможност да го подкара. Когато пътните полицаи отишли на място - не е правен опит да се запали камиона.

Той подчерта, че водачът е задържан в полицейското управление в Елин Пелин, а защо е отказал помощта - тепърва ще се установява, тъй като по случая е образувано досъдебно производство в Районната прокуратура в Ихтиман.

"Шофьорът е бил предупреден за действията си. След като е отказал да премести автомобила, ние предприехме други действия - задържахме го. Камионът вече е репатриран. Когато е пристигнала безплатната пътна помощ и малко преди задържането, водачът е оказал съдействие и автомобилът е изведен от тунела", подчерта униформеният.

Установени са две нарушения на водача на тира - неспазване на времето за управление и неносене на лиценз. Освен това камионът е бил с напукано предно панорамно стъкло, за което е съставен акт. "Към момента камионът е извън тунела и се охранява от полиция", обясни главният инспектор.

По отношение за забраната за движение на тежкотоварни камиони в интервала между 12:00 до 20:00 часа на 13 април той уточни, че тя е важала за автомагистралите. "Първокласните и второкласните пътища са могли да се използват от тежкотоварни автомобили. Колко километра е изминал по магистралата в нарушение ще се установи чрез камерите", обясни Павликянов.