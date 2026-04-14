Изненада или не: Реал ще гостува на Байерн без основен играч, критикувал съотборниците си

14 април 2026, 16:44 часа
Снимка: GettyImages
Изненада или не: Реал ще гостува на Байерн без основен играч, критикувал съотборниците си

Испанският колос Реал Мадрид съобщи разширения си състав за гостуването на Байерн Мюнхен в реванша от четвъртфиналите на Шампионската лига утре вечер, като в него не е защитникът Раул Асенсио, пише вестник "Марка". Централният бранител бе титуляр и игра цял мача срещу Жирона за първенство в петък и сега неочаквано е отпаднал от тима на Алваро Арбелоа.

Реал Мадрид без Раул Асенсио в реванша срещу Байерн 

Няма все още съобщение от медицинския щаб, но от клуба неофициално са информирали, че футболистът страда от гастроентерит. Има и спекулации, че липсата на Асенсио се дължи и на критиките му към съотборниците си, с които треньорът Алваро Арбелоа изрази остро несъгласие.

Алваро Арбелоа

В състава на Реал Мадрид ги няма трайно контузените Тибо Куртоа и Родриго, както и наказаният Орелиен Чуамени, но се завръщат получилите почивка в петък Алваро Карерас, Трент Александър-Арнолд и Антонио Рюдигер. 

Припомняме, че Реал загуби от Байерн с 1:2 на "Бернабеу" в първия мач, като Луис Диас и Хари Кейн се разписаха за баварците, а Килиан Мбапе върна един гол за "белия балет".

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
