Правителството на Гюров:

УЕФА отряза Барселона, легенда на Юнайтед отписа каталунците от Шампионска лига

14 април 2026, 16:38 часа 356 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Европейската футболна централа УЕФА отхвърли жалбата на Барселона срещу съдийството в първия мач от четвъртфинала на Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид (0:2). Каталунският клуб изрази недоволство от факта, че не е отсъдена дузпа през второто полувреме за игра с ръка от защитника на Атлетико Марк Пубил. Барселона заяви, че това съдийско решение е неправилно и пряко е повлияло на мача и неговия резултат.

„След първия мач от четвъртфинала на Шампионската лига между Барселона и Атлетико Мадрид, който се проведе на 8 април 2026 г., Барселона подаде жалба срещу съдийството, която Контролният, етичен и дисциплинарен орган на УЕФА обяви за недопустима“, се казва в изявление на УЕФА. Припомняме, че Барселона загуби първия мач с 0:2, а реваншът е тази вечер в Мадрид.

Още: Тиери Анри отрича червения картон на Барселона, но грешникът си призна

Барселона - Атлетико Мадрид

Патрис Евра: "Време е всички фенове на Барселона да се събудят"

Остра реакция срещу съдийството имаше и от треньора на Барселона Ханзи Флик. На "Камп Ноу" са мотивирани до краен предел да отстранят Атлетико в реванша. Интересно обаче е мнението на Патрис Евра, който смята, че Барса ще отпадне: "Време е всички фенове на Барселона да се събудят и да се изправят пред фактите. Навсякъде виждам снимки с надписи "завръщане", но трябва да покажем смирение и да ги свалим."

"Това не е Барса от 2015 година. Този състав вече не съществува. В Шампионската лига каталунците е по-вероятно да получат още един червен картон, отколкото да спечелят. Това се превърна в нещо като техен навик напоследък. Имам пълно доверие в треньора на Атлетико Мадрид Диего Симеоне и футболистите му. Те са добре подготвени", каза още Патрис Евра.

Още: Порязал Левски се превърна в кошмар и за Барса: Флик побесня след скандална грешка

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Барселона УЕФА Шампионска лига
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес