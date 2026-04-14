Структури, скрити от векове, вече могат да се видят в Колизеума

Посетителите на Колизеума в Рим вече имат нова възможност да пътуват назад във времето благодарение на реставрационен проект, който разкри няколко колони, заровени в продължение на стотици години близо до входа, според G4Media.ro.

Оригиналната структура на Колизеума

„Колизеумът в Рим е претърпял основна реставрация, разкриваща части от оригиналната му структура, скрити в продължение на векове. Нови травертинови мраморни блокове са монтирани извън арената, маркирайки мястото, където някога са се намирали величествените колони на входа“, се обяснява в статията.

Този проект възстановява периметъра на забележителността и осветява детайли, които дълго време са били заровени под земята, а именно оригиналните номера на входовете, които са насочвали посетителите към местата им.

„В древността всяка арка, с изключение на тези, разположени по главната и второстепенните оси, е била обозначена с число, гравирано в горната част на арката, директно под първия корниз на фасадата, за да се улесни идентифицирането на входовете“, добавя изданието.

По-специално, архитектът на проекта за реставрация, Стефано Боери, споделя, че първоначалната идея е била да се даде на посетителите реалистична представа за пропорциите на паметника: „Пресъздадохме действителния периметър, настилката (крепис) на Колизеума и едновременно с това размерите на всички части на аркадите (арките), които бяха скрити под земята. Те бяха скрити в продължение на векове.“

По този начин, работата по укрепване и възстановяване на оригиналните нива на забележителността не само позволи да се пресъздадат ясните очертания на Флавиевия амфитеатър и неговата геометрична структура, но и предостави възможност за преосмисляне на системата за оттичане на дъждовна вода.

Резултатът е обществено пространство, което е хидравлично организирано и по-достъпно за посетителите, като управлението на водите също е неразделна част от проекта за настилката.

„Искахме да възстановим някои от липсващите части от проходите за обществеността. Две липсващи части от коридорите на Флавиевия амфитеатър, които са се срутили в началото на шести век сл. Хр. по различни причини, като основната е, че земята в тази област е особено нестабилна“, добавя Алфонсина Русо, археолог и представител на италианското Министерство на културното наследство.

Колизеумът първоначално е построен като спектакъл: гладиатори и животни са се биели до смърт, за да забавляват публиката. Гладиаторските битки са били толкова популярни, че дори император Комод е искал да участва. Комод е бил обсебен от гладиаторските битки и лично се е биел на арената срещу екзотични животни и гладиатори. Той е участвал в кървави битки с животни и е организирал дуели с гладиатори. Тези битки са били смятани за скандални и недостойни за един император, но Комод изглеждал се е наслаждавал на тези действия, които са повдигали егото му.

