Голямата промяна: Вижте как се казват вече The Rolling Stones и чуйте новото им звучене (ВИДЕО)

Легендарната рок група The Rolling Stones се завърна с нова музика, представена под псевдонима The Cockroaches. В събота, 12 април, бандата пусна първия сингъл от предстоящия си 25-и албум - "Rough and Twisted", който излезе като лимитирано винилово издание без обозначение и се продаваше само в малък брой независими музикални магазини, съобщават издания като "Pitchfork" и NME. В момента песента не е достъпна в стрийминг платформите, но откъси могат да бъдат чути в дигиталните платформи. Критикът Уил Ходжкинсън от "The Times" описва парчето като типично звучащо за групата, със "запомнящ се китарен риф, енергично хармоника соло от Мик Джагър и безгрижен дух".
Очаква се новият албум да излезе през юли, като неговото заглавие все още не е обявено. Продуцент е носителят на "Грами" Андрю Уот, работил с изпълнители като Пол Маккартни, Елтън Джон, Ози Озбърн, Лейди Гага, Pearl Jam, Джъстин Бийбър и Пост Малоун.
Музикална мистерия
"Rough and Twisted" е първото ново издание на The Rolling Stones след албума "Hackney Diamonds" от 2023 г., който включваше съвместната песен с Лейди Гага "Sweet Sounds of Heaven" и видеото към "Angry" със Сидни Суини. По информация на Ходжкинсън групата вече разполага с поне още десет готови песни за следващ албум.
Завръщането беше загатнато чрез плакати в Лондон с името The Cockroaches — псевдоним, използван още през 1977 г. за промотиране на тайни концерти. Плакатите съдържат QR код към сайт с надпис "Кои, по дяволите, са The Cockroaches", оформен със същия шрифт като известната тениска "Кой, по дяволите, е Мик Джагър".
Фенове, които са се регистрирали за известия чрез Whatsapp, са получили съобщение: "Приятно ми е да се запознаем. Надявам се да отгатнете името ми" — реплика от песента "Sympathy for the Devil" от 1968 г. Засега не са обявени концерти, нито се планира турне, съобщава БГНЕС.