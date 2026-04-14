Капитанът на националния ни отбор по волейбол е на прага на голям успех

Капитанът на националния отбор по волейбол Алекс Грозданов е на прага на нов голям успех на клубно ниво. Той и неговият тим Богданка ЛУК Любин са съвсем близо до класиране за финалите в първенството по волейбол в Полша. Българският национал реализира 9 точки за успеха на шампионите с 3:1 (25:27, 25:14, 26:24, 25:22) в гостуването срещу Пройект Варшава.

Уилфредо Леон беше най-резултатен в полза на победителите с 25 точки, докато Бартош Беднож се отличи с 20 пункта за столичани. Богданка води с 1:0 успеха. Втората среща от плейофите между двата отбора ще се проведе на 18 април. Домакин е отборът от Любин. Играе се до две победи. А за Алекс Грозданов това ще бъде нов голям успех с отбора на Богданка, който е сред най-добрите в Европа.

Миналото лято Грозданов изведе България като капитан до невероятното второ място на Световното първенство във Филипините. Той бе сред играчите с ключова роля за успеха на българския национален отбор, а след големия подвиг даде интервю и пред Actualno.com, което може да си припомните във видеото по-долу:

