Създават AI версия на Марк Зукърбърг

Технологичният гигант Meta разработва изкуствен интелект, който ще възпроизвежда поведението, гласа и мисленето на своя главен изпълнителен директор Марк Зукърбърг. Целта е служителите на компанията да могат по-лесно да получават отговори и насоки, дори когато нямат директен достъп до ръководството.

Според информация на Financial Times, AI моделът се обучава върху публични изявления на Зукърбърг, неговия стил на комуникация и стратегическо мислене. Идеята е служителите да се чувстват по-свързани с един от най-влиятелните лидери в Силициевата долина.

Проектът не е първи опит на Зукърбърг да дигитализира собственото си присъствие. Още през 2022 г. той представи свой аватар в рамките на концепцията за метавселена, която по-късно беше частично изоставена заради слаб интерес и критики към качеството. Днес компанията се насочва към по-практични приложения на изкуствения интелект, включително създаването на 3D персонажи, способни да водят реалистични разговори. Още: Зукърбърг се изправя пред съда в знаков процес за социалните мрежи

Очаква се самият Зукърбърг да участва активно в обучението на своя дигитален двойник, който ще бъде изграден с помощта на неговия глас и визуални данни. От Meta смятат, че подобен модел може да бъде използван и от инфлуенсъри и създатели на съдържание, които търсят нови начини за взаимодействие с аудиторията си.

Паралелно с това компанията разработва и вътрешни AI инструменти, включително така наречения „CEO агент“, който подпомага Зукърбърг в управлението чрез по-бърз достъп до информация. Целта е да се намалят разходите и да се ускори работният процес чрез по-широко внедряване на изкуствен интелект.

Meta инвестира милиарди в AI технологии в опит да остане конкурентоспособна спрямо други технологични гиганти. Компанията работи и върху концепцията за „суперинтелигентност“ – системи, които могат да надминат човешките способности в почти всички когнитивни задачи. Още: Без тяхно знание: Meta създаде фалшиви чатботове със знаменитости

Наскоро Meta представи и нов AI модел – Muse Spark, който може да анализира изображения и текст, например да изчислява калории от снимка на храна или да създава план за семейно пътуване. Въпреки добрите резултати в езиковото и визуалното разбиране, системата все още изостава в програмирането и абстрактното мислене.

Развитието на AI идва на фона на засилен регулаторен натиск. Според The Wall Street Journal и други медии, компанията се сблъсква с правни проблеми, включително глоби и съдебни решения, свързани с безопасността на платформите ѝ.

В същото време политическият натиск върху социалните мрежи нараства. Британският премиер Кийр Стармър призова платформи като Instagram и TikTok да ограничат пристрастяващите механизми, включително безкрайното скролване, и не изключи възможността за забрана за потребители под 16 години. Още: Meta сключи шестгодишен договор с Google за 10 млрд. долара

На този фон Meta се опитва да балансира между иновации и натиск от регулатори, като залага на изкуствения интелект като ключов фактор за бъдещото си развитие.