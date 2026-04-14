Шум до небесата и после тиха сделка: Прокуратурата уреди Паскал с условна присъда

Никола Николов – Паскал, който е считан за един от най-големите контрабандисти у нас, се е споразумял с прокуратурата по делото за организирана престъпна група, засегнало и Агенция „Митници“. Това става ясно от регистъра на Софийския градски съд, който е одобрил споразумението на 26 март, което означава на практика влязла в сила присъда. Новината съобщиха най-напред колеите от вестник „Сега“.

2 г. и 8 месеца условно

Паскал се признава за виновен по три точки от обвиненията и се съгласява на условна присъда от 2 години и 8 месеца, както и да плати 25 000 лв. глоба.

Любопитното е, че прокуратурата не е споменала нищо за споразумението в официалния си сайт.

Обвиненията

Паскал получи задочни обвинения през пролетта на 2024 г. по дело за организирана престъпна група за контрабанда, по което бяха обвинени още бившата директорка на Агенция "Митници" Петя Банкова и бившият главен секретар на МВР Живко Коцев (те бяха на постовете си по време на правителството на Николай Денков). Прокуратурата твърди, че Паскал и Стефан и Марин Димитрови са осигурявали коридори за контрабандни цигари, като са набелязвали откъде да се купува стоката, през какви маршрути да бъде транспортирана, както и кои да са шофьорите. Разследващите казват още, че е доказано участието им в три конкретни случая, свързани с камиони с контрабандни цигари.

В началото на април 2024 г. бяха задържани още Стефан Димитров и баща му Марин Димитров.

Първоначално Живко Коцев беше защитен свидетел, като се разбра, че това е станало след тайна среща между него, временния главен прокурор тогава Борислав Сарафов и тогавашното ръководство на Софийска градска прокуратура. Коцев все пак напусна ръководния си пост в МВР, а впоследствие стана и обвиняем.

"В обясненията на Николов се съдържат конкретни данни за време и място на действията на Марин и Стефан Димитрови, както и за собствените му. Тази съвместна деятелност е насочена в контрабанда на цигари без бандерол, която е активно подпомагана от Живко Коцев, Петя Банкова, а дори и от Асен Василев и Бойко Рашков", записа в мотивите си съдия Аделина Иванова от СГС.

През август 2025 г. Софийският градски съд пусна Никола Николов - Паскал на свобода под парична гаранция в размер на 50 000 лева. Нито прокуратурата, нито защитата оспориха мярката пред втора инстанция и така обвиняемият окончателно остана на свобода.

Съдът прие, че няма данни Николов да се укрие или да извърши ново престъпление, ако излезе на свобода, въпреки че той беше екстрадиран от Сърбия година след като бе обявен за издирване. Влияние за определяне на парична гаранция оказа и влошеното му здраве, а именно тумор в мозъка.

Признанията

В края на март Паскал се е признал за виновен, че за периода от 18 август 2022 г. до 3 април 2024 г. е участвал в организирана престъпна група в България заедно с Марин и Стефан Димитрови, Петя Банкова и Живко Коцев.

Също така той е казал, че в пет случая лично е извършил контрабанда на цигари за търговски цели в особено големи размери - 9 482 527 лв. Използвани са документи с невярно съдържание, признава Николов.

Съучастници за това престъпление са били Стефан Димитров, Петя Банкова (като помагач) и Петър Субев - бивш директор в "Гранична полиция". За посредствени извършители се сочат четирима души, които са останали само свидетели по делото.

Случаите са следните:

На 10 юни 2023 г., през ГКПП "Русе - Гюргево", от България в Румъния - 450 000 кутии цигари за 2 610 000 лв.;

На 16 декември 2023 г., през ГКПП "Калотина", от Сърбия в България - 750 500 кутии цигари на стойност 3 887 590;

На 18 февруари 2024 г., през ГКПП "Лесово", от Турция в България - 56 970 пакета цигари от една марка и 140 715 пакета от друга на стойност 1 214 937, които два дни по-късно са изнесени в Румъния през ГКПП "Русе - Гюргево".

На 25 февруари, през ГКПП "Оряхово - Бекет", от България в Румъния - 236 000 кутии цигари на стойност 1 770 000 лева.

Трето, от неустановена дата в края на декември 2023 г. до 3 април 2024 г., в пазарджишкото село Црънча, в съучастие със Стефан Димитров и още един посредствен извършител, останал само свидетел по делото, Паскал държал 750 500 кутии цигари без бандерол, внесени от Сърбия - същите като в един от гореизброените случаи, признава обвиняемият в споразумението с прокуратурата.

Никола Николов трябва да плати и 1/6 от направените разноски в хода на досъдебното производство - това са разходи от 79 971 лв.

Веществените доказателства остават в прокуратурата до приключването на делото и срещу останалите обвиняеми, пише в споразумението, цитирано от "Сега".

