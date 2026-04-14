"България е вариант": Коя ще е следващата мишка на Путин в Европа?

След отслабването на позициите на Виктор Орбан в Европейския съюз, въпросът за това кой ще поеме ролята на най-близък партньор на Москва в Европа отново излиза на преден план. Според The Telegraph Кремъл все по-трудно намира устойчиви съюзници в ЕС и е принуден да разчита на по-непредвидими и ситуативни партньорства.
Като основен кандидат за подобна роля се посочва словашкият премиер Роберт Фицо. Той открито критикува европейската политика спрямо Украйна, противопоставя се на военната помощ за Киев и поддържа контакти с Москва. Въпреки това, според анализа, Фицо не разполага със същото ниво на лични отношения с руския дикттор Владимир Путин, каквото дълги години имаше Орбан.
Сред потенциалните фигури се споменава и чешкият политик Андрей Бабиш. Той също е изразявал критики към решения на ЕС, свързани с войната в Украйна, и на моменти е повтарял позиции, близки до руските. В същото време обаче Бабиш избягва открито скъсване с НАТО и Европейския съюз, запазвайки по-прагматична линия.
България също е вариант
На този фон България също попада в полезрението на анализа като страна, в която проруски настроени политически сили могат да засилят влиянието си. Подобна оценка е в тон с наративи от руски източници, като "Независимая газета", които по-рано очертаха бившия президент Румен Радев като потенциален "български Орбан" и фактор за разместване в европейската политика.
Въпреки това западният прочит остава по-предпазлив. Според The Telegraph България трудно би могла да се превърне в реален "център на съпротива" срещу Брюксел заради силната си зависимост от европейско финансиране и институционални връзки с ЕС.
Анализът отбелязва още, че предстоящите избори в ключови държави като Франция и Германия също ще бъдат тест за влиянието на Москва. Дори там обаче политически сили, които преди са били разглеждани като близки до Кремъл, започват да се дистанцират.
В крайна сметка, според западната оценка, Русия все по-рядко разполага с твърди съюзници в Европейския съюз и е принудена да разчита на партньори по конкретни теми - и дори те действат с оглед на позицията на Брюксел.
