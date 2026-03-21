Два пожара, двама пострадали за денонощие

21 март 2026, 8:40 часа 349 прочитания 0 коментара
Двама души са пострадали при пожари през изминалото денонощие у нас, според данни на интернет страницата на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", цитирани от БТА.

Вчера по обяд  в Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Варна е съобщено за пожар в кухня на апартамент. Произшествието е ликвидирано с два пожарни автомобила. Пострадали са мъж на 79 г. и мъж на 65 г., които са вдишали дим от продуктите на горенето. 

Общо звената на пожарната са реагирали на 115 сигнала за произшествия в страната, ликвидирани са 88 пожара. Получени са две лъжливи повиквания.

Още: Пожар в блок в Стара Загора

С преки материални щети са възникнали 12 пожара, от които шест в жилищни сгради, три в транспортни средства, един в съоръжения на открито и др.

Без нанесени материални щети са били 76 пожара, от които 24 в сухи треви, горска постеля и храсти, 37 в отпадъци, 10 в готварски уреди и комини и пет други.

Извършени са 25 спасителни дейности и помощни операции, от които четири при катастрофи в транспортни средства, 20 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВ и др.

Още: Пожарът край Плевен е локализиран

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Пожар Пожарна пострадали обгазени
