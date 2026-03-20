20 март 2026, 8:00 часа 1545 прочитания 1 коментар
Разминавания в датата на смъртта на Ивайло Калушев и останалите в кемпера: Ралица Асенова обясни за много абсурди

На смъртния акт на Ивайло Калушев пише, че той е починал на 7 февруари. На нашите актове, които са на останалите две тела от кемпера, пише 5-6 февруари. Това каза майката на Николай Златков - Ралица Асенова, в ефира на Нова телевизия, относно поредния абсурд в разследването. По думите й не може да не се установи кога е настъпила смъртта на трите тела, намерени в кемпер под връх Околчица.

Тя показа и документ,  изпратен на майката на Ивайло Калушев, в който пише, че тялото му не може да се съхранява повече от 10 дни в моргата, защото агрегатите им не работят и се стига до 7 градуса температура, което не е подходящо да се съхранява трупа. "Тези тела са повече от месец в моргата. Най-вероятно не са седели в подходящи условия през цялото време. Един лекар е правил медицинските експертизи, няма второ мнение. Не знам защо аз трябва да обявявам съществените неща, а не компетентните органи", каза тя.

Друг абсурд, според нея е намерения фенобарбитала в тялото му, но няма изследване колко е количеството.

Няма да ни стигне времето да кажа колко несъответствия има. „В главата на сина ми са открити два проектила и не става ясно дали става въпрос за две огнестрелни рани или за два проектила, разпаднали се от един куршум“, обясни тя.

Относно охлузванията по тялото на сина й, Асенова каза, че тя ги е видяла и това са много сериозни рани. „Едната е голяма, липсва кожа, като нагряване. Не искам да спекулирам. Искам отговори“, категорична бе тя.

Тя съобщи, че е писала до много съдебни лекари, които да направят повторна аутопсия на тялото на сина й, но те са й отказали. Предполагам, че ги е страх от последствия.

На въпрос приема ли версията, че не е имало друг човек, тя каза, че нито един от близките на загиналите не вярва, че става въпрос за убийство и самоубийство.

На въпрос има ли връзка с Деян, който откри телата на хижа „Петрохан“, тя отговори, че няма никаква връзка с него и се надява да се е измъкнал и да е добре.

Ралица Асенова се обърна към разследващи, прокуратура и вътрешен министър, като помоли да бъде допусната до хижа „Петрохан“, за да постави паметна плоча. „Ще иде на „Петрохан“ с камион и кран, за да оставя там паметна плоча на сина ми и на другите убити. Тъй като пътят е блокиран с патрулка, моля да не бъде спирана. Ако бъда спряна, ще сложа плочата пред патрулката и ще чакам снега да се стопи и пак ще я поставя“, каза тя.

Виолета Иванова Отговорен редактор
