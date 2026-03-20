Окончателно: ВАС пусна 200-милионната поръчка за жп ремонт, зад който е сянката на Христо Ковачки

Малко повече от месец след като Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) излезе с определение, с което допуска предварително изпълнение на решение на Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) да възложи на консорциум "ИСПА" ремонта на жп участък София-Перник-Радомир, Върховният административен съд (ВАС) окончателно остави в сила това определение. В консорцуима влиза фирмата "СА.И.Е", свързвана от различни медии с бизнесмена Христо Ковачки. Поръчката е на стойност 215,4 млн. евро без ДДС (421 283 219 лв. без ДДС).

Решението на ВАС

Решението на ВАС - Четвърто отделение, е от 19 март и е взето на закрито заседание в съдебен състав Диана Гърбатова (председател), Мария Радева и Владимир Първанов (членове), става ясно от сайта на съда.

ВАС приема, че Комисията за защита на конкуренцията "законосъобразно е допуснала предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител на процесната обществена поръчка, като се е съобразила със събраните в хода на производството до момента доказателства и изложените от страните твърдения".

Снимка: Христо Ковачки

"С оглед изхода от спора, заявените с частните жалби на ДЗЗД „ПТТ Перник – Радомир“, „Консорциум Страбаг Рейл Кънстръкшън“ ДЗЗД и Обединение „РЕЙЛУЕЙ БГ ЗАПАД“ претенции за присъждане на направените за настоящото производство разноски следва да се оставят без уважение", добавя съдебният състав и цитира Закона за обществените поръчки и Административнопроцесуалния кодекс.

Така НКЖИ ще може да сключи договора и да изплати 10% аванс от стойността му, докато КЗК разглежда по същество жалбите на останалите участници в процедурата по избора на изпълнител.

Спорната поръчка

Победителят в търга бе обявен в края на миналата година. Обществената поръчка е за строеж на двойна жп линия за скорости до 160 км/ч, обновяване на коловозното развитие в гарите и пълно премахване на пресичанията на едно ниво с пътния и пешеходния трафик.

Трябва също така да се изградят два двупътни тунела - Батановци, с дължина около 880 м, и Бушляк - с дължина около 400 м. Следва да се направят и 8 мостови съоръжения с отвори от 25 до 50 метра.

За изпълнител бе избран консорцуим "ИСПА". В него влизат фирмата "Интерконекта" и свързваната с Христо Ковачки "СА.И.Е". Тя е позната като участник в редица търгове на "Булгартрансгаз", включително за новите сондажи в газохранилището в Чирен и за част от разширението на газопреносната мрежа по трасето на Вертикалния газов коридор, по данни на "Медиапул".

И според разследващата медия BIRD "СА.И.Е" ЕООД е свързвана с Ковачки - бизнесмена, представящ се за консултант на големи ТЕЦ-ове у нас, но считан за техен реален собственик.

"СА.И.Е" декларира опит в ремонти на училища и детски градини в Бобов дол, Радомир и Гълъбово.

Според справка в Търговския регистър седалището на компанията е в ж.к. "Изток" в София, а предметът ѝ на дейност е "инженерингова, търговска и предприемаческа дейност в областта на промишленото и гражданското, хидромелиоративното, хидротехническото строителство", "производство на строителни материали, елементи, детайли и конструкции", "организация и мениджмънт в областта на промишленото и гражданското строителство" и др. Не са упоменати жп проекти.

Управител е Венцислав Петков, а едноличен собственик на капитала - "ВИ ПИ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ".

Снимка: Actualno.com/Елена Страхилова, илюстративна

Решението за избора на консорциума "ИСПА" бе обжалвано пред КЗК на 26 януари 2026 г. от останалите участници в процедурата - Сдружение "ПТТ Перник - Радомир", "Консорциум Страбаг Рейл Кънстракшън" ДЗЗД и Обединение "Рейлуей БГ Запад".

НКЖИ твърди, че е налице "значим обществен интерес, който има превес над индивидуалните икономически интереси на жалбоподателя". Като аргумент е посочен подписан ангажимент за това трасе от страна на България с Албания и Северна Македония. Освен това инфраструктурата, включена в търга, попада в два от TEN-T коридорите: "Западни Балкани - Източно Средиземноморие" и "Балтийскo море - Черно море - Егейско море".

НКЖИ също така смята, че жалбоподателите не са изложили обосновани и подкрепени с доказателства мотиви, че интересите им могат да бъдат увредени при предварително изпълнение. "От изложеното в жалбите става ясно, че дружествата се стремят да провалят проведената процедура и най-вече сключването на договор, като целят защита на свои собствени финансови интереси", посочват от жп оператора, ставаше ясно от определението на КЗК от 12 февруари. Така Комисията даде разрешение за сключване на договора с консорциума, което вече е потвърдено окончателно и от съда.

