27 август 2025, 10:36 часа 264 прочитания 0 коментара
Двама младежи загинаха, а двама са в болница след тежка катастрофа

Двама младежи са загинали в катастрофа край Котел. Инцидентът се е случил в 20 минути след 02.00 часа на километър 45 по второкласния път в посока от село Градец към Котел. Лек автомобил „Ауди А3“, управляван от водач на 18 години от град Котел, губи управление и катастрофира извън пътното платно. В автомобила са пътували водачът и трима пътници.

При произшествието на място са починали момиче на 17 години и момче на 20 години.

Младият шофьор и момче на 18 години са откарани в болницата в Сливен.

От областната дирекция на полицията съобщиха тази сутрин, че на водача са взети кръвни проби за установяване наличие на алкохол и наркотични вещества, предава БГНЕС.

По случая е образувано досъдебно производство.

