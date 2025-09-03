"Ей сега ще те убия": Капанът на насилието и зловещата картина на фемицид в България

През 2024 г. Българският хелзинкски комитет (БХК) продължи дейността си по картографиране на убийствата на жени в България, започнала през 2018 г., и установи 109 присъди, попадащи в обхвата на дефиницията за фемицид. Числото включва 84 убийства на жени, 19 опита за убийство и 6 случая на смърт по непредпазливост вследствие на умишлено причинена телесна повреда. Екипът на БХК е анализирал подробно 96 от решенията на съда - не всички, защото някои окръжни съдилища не са предоставили отговор, а други са го сторили с месеци закъснение.

Тенденции, които будят тревога

В най-малко 74 от случаите убийството е извършено в дома на жертвата.

Няма систематизирана информация за възрастта на жертвите или извършителите, защото българските съдилища заличават личните данни при публикуване на съдебни актове. Чрез публично достъпна информация обаче са установени най-малко 4 случая, в които жертвата е момиче между 14 и 18 години.

Анализът разкрива още тревожни тенденции:

В най-малко 68% от случаите е имало предходна история на физическо или психическо насилие;

52% от случаите са убийства или опити за убийство, извършени от бивши или настоящи интимни партньори, а в едва 2 от случаите ( около 2% ) жертвата и убиецът не са се познавали преди фаталния инцидент.

В 45% от случаите извършителят е бил в състояние на алкохолно опиянение, а в 13 на сто - под въздействието на наркотици.

В 35,5% от случаите на убийство и опит за убийство на жени извършителите са отправяли закани към жертвата или нейни близки по време на взаимоотношенията им или непосредствено преди или по време на деянието.

"Ей сега ще те убия и ще вляза в затвора!"

Що се отнася до заплахите, някои от тях са директно цитирани: "Ей сега ще те убия и ще вляза в затвора!", „Страх ли те е кучко? Ще умреш!“, „Тебе те убих, сега ще довърша и тоя", „Ще мреш, само гледай да не те срещам“. Други закани, включително отправяни и пред свидетели, предвиждат конкретни действия на извършителите, например че извършителят ще нареже жертвата на парчета, че ще я коли и ще я реже, ще я обеси и ще направи нещата така, че да изглеждат все едно се е самоубила.

В други 28 (29%) от случаите извършителите не са отправяли закани към жертвите. Част от този резултат се дължи на инцидентния характер на някои убийства и опити за убийства или на липсата на преходни взаимоотношения между извършителя и жертвата.

В 4 от присъдите се съдържат данни, че извършителят е заплашвал да се самоубие. Във всички тези случаи заканите са отправени по повод на изразено от страна на жертвата желание да напусне извършителя или след отказ на последната да възобнови отношенията си с него след раздяла. По-конкретно, в един от случаите извършителят настоявал, че не може да живее без жертвата и ако не се съберат отново, ще убие детето и себе си. В друг от случаите - след раздяла - извършителят се заканва, че ще застреля себе си и жена си, ако не заживеят отново заедно. При останалите два случая жертвите са заявили, че искат да се разделят с извършителите, в отговор на което последните са заплашили, че ще сложат край на живота си.

Смърт след използване на оръжие и душене

63,5% от случаите на убийство и опит за убийство на жени са извършени с употребата на оръжие (хладно или огнестрелно оръжие) или различни предмети, най-често дървени летви. Най-често става въпрос за нож. Убийствата и опитите за убийство, извършени с пистолет, са 5. При останалите убийства и опити за убийство са използвани различни предмети като метални патерици и тръби, гаечни ключове, лопата, лаптоп и телевизор и др. В един от случаите жертвата е подпалена и е изгоряла жива.

В присъдите обикновено липсват данни за случаи, в които преди извършване на убийството или опита за убийство извършителят се е опитвал да души жертвата. Данни в тази насока се съдържат само в една присъда. Вероятно причината за липсата на информация се корени в това, че нито жертвите, нито съдът отчитат предходните случаи на душене като индикатор за опасност от фатален изход в отношенията. Налице са обаче данни за душене при извършване на самото убийство или опит за убийство. По-специално, в 24 (25%) от случаите престъпното деяние е било съпроводено с душене на жертвата. В половината от тези случаи смъртта на жертвата е настъпила вследствие от душенето.

История на насилие

Най-големият индикатор за възможен фатален изход при взаимоотношенията между жертва и извършител остава историята на предходно психическо и физическо насилие, отчетено в 65 (68%) от случаите на убийства и опити за убийство на жени. В 9 (10%) от присъдите изобщо не се разглежда въпросът за предходни случаи на насилие, а в 20 (21%) не се отчита такова. В 2 от присъдите липсата на предходно насилие се обяснява с това, че извършителят и жертвата не са се познавали.

В преобладаващата част от случаите, при които се отчита история на насилие във взаимоотношенията, това насилие включва системен физически тормоз – нанасяне на побой над жертвата. По-точно това са 55 (57%) от случаите с история на насилието. Наблюдава се тенденция жертвите многократно да напускат извършителите, след което отново да възобновяват отношенията си с тях, с надеждата ситуацията да се подобри, но вместо това агресията постепенно ескалира.

Трябва да се отчетат два важни фактора - първо, в 47 (49%) от случаите на убийства и опити за убийство на жени извършителите са били без постоянна работа към момента на извършване на престъпното деяние. Някои от тях са разчитали на жертвата да издържа домакинството, а други са получавали пари от родителите си, които работят в чужбина. Второ, 45 (47%) от извършителите на убийства и опит за убийство на жени са били осъждани поне веднъж за престъпления от общ характер.

Обобщените данни от изследването сочат, че българският съд често установява фактори, които в световната практика са доказани като предиктори за повишен риск от фемицид. Такива фактори са предходната история на насилие, заплахите, ревността - особено в съчетание със социални фактори като безработица или системна употреба на алкохол.

Системно неглижиране

Инициативата на БХК се заражда в отговор на "системното неглижиране от страна на властите на данните за домашно насилие и другите форми на насилие срещу жени", казват от организацията. Убийствата, като най-тежката форма на посегателство срещу личността, все още не се документират от институциите и не се анализират през призмата на обусловените от пола на жертвата специфики.

Българският хелзинкски комитет вече изследва присъдите за убийства на жени от мъже в периода 2018 - 2023 г. Когато жените загиват от насилствена смърт, най-често това става от ръката на бивш или настоящ партньор, сочат данните.

Убийството на жена поради факта, че е жена, се нарича фемицид. За разлика от полово неутралния термин убийство, "фемицид" съдържа в себе си връзката между половата дискриминация и фаталното насилие над жени.

Информацията, която успяват да извлекат от БХК, е достъпна и в интерактивна карта на сайта Spasena.org, която позволява търсене на присъди по области, година, вид престъпление, връзка извършител-жертва и начин/оръжие на извършеното посегателство. Картата съдържа данни от 2012 г. насам, като тази година тя е допълнена за периода 2018-2023 г. по проект “Картографиране на убийствата на жени в България 2018-2023 г.” с финансовата подкрепа на Български фонд за жените и Европейския съюз. На сайта се поддържа и редовен медиен мониторинг на случаите на фемицид в България, както и специализирана полезна информация в помощ на всеки пострадал, свидетел или извършил домашно насилие.

Изразените възгледи и мнения в проекта "са единствено на авторите и не отразяват непременно тези на Българския фонд за жените, Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция за образование и култура. Нито БФЖ, нито ЕС, нито ЕИАОК могат да бъдат държани отговорни за тях", посочват от Българския хелзинкски комитет.

