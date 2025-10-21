Войната в Украйна:

Бивш правосъден министър за бития прокурор: Със сигурност има мотив, свързан с работата му

Бивш правосъден министър за бития прокурор: Със сигурност има мотив, свързан с работата му

„Не споделям мнението, че вследствие на говореното срещу прокуратурата се е стигнало до инцидента с пребития прокурор Иво Илиев“. Това заяви в предаването „Лице в лице“ по bTV бившият правосъден министър Антон Станков. „Имало е и други случаи на пострадали магистрати. Обикновено това е свързано с конкретни действия по конкретни дела. Начин на някакво отмъщение, което особено срещу прокурор не виждам до какъв резултат може да доведе“, коментира Станков.

Според него със сигурност има мотив, свързан с работата му и изключи вероятността да е битов инцидент. Той изрази надежда извършителят да бъде заловен.

За легитимността на главния прокурор

„Проблемът е в парламента – некадърно законодателство. В този закон е предвидено, че парламентът се самозадължава да изпълни законовите изисквания да избере нов ВСС в шестмесечен срок. А парламентът не прави нищо“, каза Станков.

„Народните представители по силата на Конституцията представляват не само тези, които са ги избрали, а целият народ. Тук въпросът ми е към опозицията – защо не инициирате процедура за избор на нов ВСС и инспекторат към ВСС. Процедурата може да бъде неуспешна, но изпълнете това, което сте задължени. Това намирисва на една колаборация в парламента между управляващи и опозиция“, на мнение е бившият правосъден министър.

Според него решенията ще дойдат само с оставки. „Целият ВСС да подаде оставка, Борислав Сарафов да подаде оставка. Съответно инспекторатът да подаде оставка и да спрат да функционират, за да се осъзнае парламентът, че така не може. Но това няма да стане“, коментира Антон Станков.

