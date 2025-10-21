Войната в Украйна:

21 октомври 2025, 20:29 часа 542 прочитания 0 коментара
Прекъснаха заседанието за мярката на 15-годишния, убил с нож свой връстник в мол

Съдът гледа мярката на 15-годишния, обвинен в убийство с нож на свой връстник в столичен мол на 19 октомври. Съдебното заседание бе прекъснато минути след началото. Причината - 15-годишният обвиняем имаше проблеми с говора - според баща му това се случва, когато попадне в стресова ситуация. След близо час се намери логопед и заседанието продължи, предаде БНТ.

Малко след 20 часа заседанието беше прекъснато отново - този път на момчето му прилошало и се наложи медицински екип да го изведе от съдебната зала. Обвиняемият е откаран в "Пирогов", където ще му бъдат направени изследвания.

"Не съм разговарял с него, има трудности с контакта. Изявления е правел пред разследващите, въпросът е, че самият контакт... трудно говори, контактува", обясни Николай Манчев - служебен адвокат. Не стана ясно дали адвокатът е разговарял с обвиняемия преди заседанието. "Сигурно съжалява, съжалява, да. Как се е стигнало до случая не е казал", коментира защитникът.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
