Зам.-градски прокурор на София: Нападението над Иво Илиев е било с цел да бъде умъртвен

21 октомври 2025, 18:45 часа 385 прочитания 1 коментар
Нападението над прокурора Иво Илиев е било с цел да бъде умъртвен. Това заяви заместник-градският прокурор на София Ангел Кънев. Той коментира посегателството над колегата си, който беше нападнат в понеделник вечерта с чук пред дома му, пред представители на медиите в Хасково, където беше по служебен ангажимент във връзка със съдебно дело.

Прокурор Кънев каза, че Иво Илиев се намира в изключително тежко състояние в болнично заведение. „Нападнат е изключително подло и брутално човек, който е баща, син, съпруг. Нападението е било с цел да бъде умъртвен и вероятно е свързано с работата му, защото не ми прилича на спор за паркомясто“, каза още прокурор Кънев. Той изрази убеденост, че полицията и прокуратурата полагат усилия и работят максимално за това да установят механизма на деянието.

Това е посегателство над държавността и не е изолиран случай. Означава, че никой от нас не може да бъде спокоен в такава държава, коментира още заместник-градският прокурор на София Ангел Кънев.

По повод днешното разпореждане на министъра на правосъдието Георги Георгиев семейството на прокурор Иво Илиев от днес да е под охрана, а в болничното заведение, където е настанен потърпевшият, да бъде разкрит охранителен пост, Ангел Кънев бе категоричен, че това е адекватно решение.

