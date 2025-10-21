Войната в Украйна:

МВР ще засили присъствието в моловете, но то не е панацея": Митов мисли и за законодателни промени

МВР ще засили присъствието в моловете, но според вътрешния министър Даниел Митов то не е панацея, стана ясно по време на брифинг след среща на ръководството на вътрешното министерство с мениджмънта на моловете във връзка със зачестилите инциденти. Той заяви, че присъствието ще бъде засилено през зимните месеци, но и добави, че МВР не може да осигурява непрекъснато и перманентно  полиция в търговски обекти. "Това ще означава, че утре, в който ресторант стане инцидент - трябва да осигуряваме присъствие", добави Митов. 

Стана ясно, че с ръководството на моловете са обсъдили възможни, потенциални мерки, които могат да бъдат приложени, ако има законодактелна мярка за тях. "МВР трябва и да е на улицата. Не може да изоставим улицата и пътя и да тръгнем по моловете", добави още Митов.

"Разбрахме, се че ще продължат да инвестират в охранителните технологии, така и в капацитета на охранитените фирми и самите охранители, на които МВР може да оказва и съдействие по отношение на методиката, с която работят и начина, по който си разполагат силите", обясни Митов. ОЩЕ: „Детска престъпност“ към СДВР с подробности за профила на убиеца в мола

Металдетектори в моловете

Той поясни, че са обсъдили и възможността за поставяне на  металдетекторите в моловете. "Говорихме го. Самите молове не са убедени, че това ще има желания ефект. Този разговор ще продължава", обясни министърът. 

Законодателни промени

"Стана въпрос и за потенциални законодателни промени, които да могат да дадат възможност да ползват по-добре технологиите, с които разполагат в съответните молове", посочи Митов. 

Ролята на семейството

Министърът обърна внимание и на ролята на семейството.

"Какво правят дечурлига в мола с хладно оръжие в себе си? Какво правят на училище и защо ходят с хладни оръжия в себе си? Това е въпрос, който трябва да се задава както към семействата, към възпитанието, така и към училището", смята вътрешният министър.

По думите му също понякога родители на тинейджъри, които нарушават обществения ред, предпочитат да защитават извършителите. ОЩЕ: „За щяло и нещяло искат оставки“: За Митов този въпрос е приключил

Деница Китанова
