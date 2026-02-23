Екзекуция? Версията на Бойко Станкушев от АКФ за трагедията “Петрохан – Околчица“ (ВИДЕО)

Имало ли е екзекуция край хижата в Петрохан и в подножието на Околчица? В предаването Студио Actualno известният журналист и директор на Антикорупционния фонд (АКФ) Бойко Станкушев сподели своята гледна точка за случилото се. Той отговори на въпроса доколко версията на разследващите за три самоубийства в Петрохан и две убийства, последвани от самоубийство под Околчица, се доближават до обективната истина: “Не ми е работа да анализирам разследването дотук, то е и въпрос на определен капацитет. Но, първо, от това, което виждаме от първата екзекуция насам, екзекуция е, тези хора според мен са...

Аз има право на мнение, имам право да не вярвам, че цялата тази версия, която почти светкавично беше лансирана от изпълняващия уж функциите на главен прокурор г-н Сарафов и от изпълняващия длъжността шеф на ДАНС г-н Денев.

Кое е оръжието или кои са оръжията

То това беше чист опит да се предрешат нещата в посока, която някак си на тях им харесва. Значи да не се занимаваме с проектили, натривки и дали е правен съвестен и изчерпателен анализ изобщо ако могат в България това да направят нашите лаборатории.

Казвам го с уважение към хората, които работят в този сектор. Дали има някакви различия в състава на тези, те се казват на английски gunshot residue (остатък от изстрел, бел. ред.),

това е съставът на частиците барутно вещество, което не е само барутно, защото това е много сложна смес от много вещества, които се съдържат вътре в гилзата.

Дали е правено, защото те са строго специфични. Дали в този смисъл всички натривки, използвам популярния термин, свидетелстват, че е от едно оръжие, или от две оръжия и от колко оръжия. И кое е това оръжие? Не можем да кажем. Но това е въпрос...

Защо полицията се е забавила

Другият голям въпрос е колко време, след като е подаден сигналът на 112, и то в присъствието на екип на Гранична полиция, се е качил екип? (Четири часа, бел. ред.) Колко е пътят от най-близкото управление на МВР?

В най-лошия случай трябваше да пристигнат там за половин час. Защото това е много голям въпрос.

Аз мисля, че за това разследване и събирането на максимален брой доказателства, след което да се изгради версия, която биха могли да приемат разследващите, че е работеща, има още време. Защото опитът да се вкарат в задънена улица нещата очевидно се проваля.“

Според Бойко Станкушев разследването се води под натиск. Той не може да допусне, че един човек, изглеждащ щастливо усмихнат и направил завещание в полза на двама души, след това ще тръгне да ги убива. Директорът на АКФ е категоричен, че в разследването трябва да се включат и международни експерти.

