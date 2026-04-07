Емануил Йорданов: След изборите наказателното производство по “Петрохан – Околчица“ ще бъде прекратено (ВИДЕО)

След изборите наказателното производство по “Петрохан – Околчица“ ще бъде прекратено. Това прогнозира в предаването Студио Actualno бившият вътрешен министър от правителството на Иван Костов и настоящ адвокат Емануил Йорданов. Той отговори на въпроса защо за трагедията “Петрохан – Околчица“ разследващите органи вече мълчат, след като дадоха няколко шумни пресконференции: “Така става, защото твърде рано се огласи една версия, за която към онзи момент очевидно не е имало достатъчно доказателства. А по всяка вероятност и към настоящия момент няма. В същото време случаят очевидно е доста тежък за разследване. И няма кой чак толкова да се впряга.

Престъпление за политически цели

Използването на престъплението за политически цели беше в пълен ход, но вече едва ли представлява някакъв интерес за широката публика. Така че, това, което предполагах в началото, не се е променило. И мисля, че след изборите наказателното производство ще бъде прекратено.“

Емануил Йорданов отбеляза, че е трудно да се каже дали въобще се работи по случая, дали се разследва: “Досъдебното производство в България е уредено така, че нито обвиняемият, нито пострадалите от престъплението имат възможност да разберат как се движи производството.

Отделно от това прокуратурата има един сайт, в който информацията е изключително оскъдна. Не върши никаква работа. Такава информация няма.

Значи там пише единствено на какъв стадий се намира производството. Най-често може да видите, че е написано очаква се документ от друг орган. Иди разбери кой е документът, кой е органът, защо се очаква точно, Годо ли се очаква в крайна сметка.

Колкото повече мърдат, по-зле ще става

Рязкото замлъкване по мое мнение се дължи на това, че започнаха да излизат твърде противоречиви данни, които в никакъв случай не работят за доброто представяне на прокуратурата и разследващите органи.

И колкото повече мърдат, толкова по-зле ще става. Затова вече нямаме информация, няма и да има.“

Първо не се знае дали има някакъв отговор на искането за помощ от външни експерти, отбеляза Емануил Йорданов. Той подчерта, че вътрешният министър не може по никакъв начин да се меси в работата на разследващите, но има право да коментира случая.

Бившият вътрешен министър смята, че активността на МВР по отношение на борбата с купуването на гласове ще помогне вотът да стане по-честен.

Емануил Йорданов коментира и казусите с нелегитимния и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и пътуванията на софийския градски прокурор Емилия Русинова с колата на лобиста Пепи Еврото до Република Северна Македония.

