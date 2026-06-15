Акцията "Калашниците" в Ботунец: Масови арести (ВИДЕО)

След като вътрешният министър Иван Демерджиев обяви снощи акцията в Ботунец - днес по информация на БНТ са задържани 36 души. Те са арестувани както на територията на Ботунец, така и в други части на София. Акцията на МВР е срещу групата на "Калашниците", отговорни за множество случаи на рекет, изнудване и проституция. С нея е свързан и един от шофьорите, обвиняеми за катастрофата с 4 жертви на "Челопешко шосе". Арестувани в Ботунец и други части на София са 36 души, съобщи още националната телевизия.

Кварталът е блокиран

Барети и полицаи са блокирали столичния квартал "Ботунец" и изградили са пропускателен пункт на входа. Обискирали са десетки адреси, свързани с "Калашниците".

"На някои от местата откриваме оръжия, които ще бъдат обект на изследване. На някои места откриваме списъци с имена на момичета, които най-вероятно проституират за конкретни лица от задържаната група", обяви главен комисар Любомир Николов, и.ф. главен секретар на МВР.

Част от задържаните са роднини

Част от задържаните са роднини. Повечето – криминално проявени. Част от групата са арестувани и при предишни операции на полицията.

"В предишната операция бяха задържани над 10 лица. Някои от тези лица и днес ще бъдат задържани и ще бъде доказана евентуално престъпната им дейност", добави главен комисар Николов.

Недосегаеми няма

Припомняме, че във "Фейсбук" министър Иван Демерджиев написа, че недосегаеми няма и се закани мръсните пари да бъдат изкарани на светло. ОЩЕ: Разбиха група за рекет и проституция в София, десетки са задържани (ВИДЕО)