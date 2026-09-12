Верижна катастрофа на АМ "Тракия"

Верижна катастрофа с четири автомобила се е случила на 57 км на автомагистрала (АМ) "Тракия" в посока Бургас, съобщиха за БТА от МВР. При инцидента няма тежко пострадали. На място е екип на "Пътна полиция", който регулира движението. По информация на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) затворена е изпреварващата лента, трафикът преминава през активната лента. Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, призовават от пътната агенция.

Влак и тир се сблъскаха във Враца

Катастрофа

Припомняме, че преди дни две момчета на 17 и 18 години загинаха при тежка катастрофа в Смолянско тази нощ. Инцидентът е станал на разклона за Полковник Серафимово (област Смолян) около 22:00 часа, съобщи в профила си във Facebook пътният експерт Диана Русинова. В тежкия инцидент са били ранени общо 6 човека.

Още: Бащата на Сияна: Експертизата умишлено се бави и целта е шофьорът да излезе на свобода

По първоначални данни 18-годишен младеж, управлявал автомобила с несъобразена скорост, е загубил контрол над превозното средство. Колата се е завъртяла на пътното платно и е ударила друг автомобил, съобщиха от ОДМВР-Смолян. В болница е шофьорът на другата кола, на 62 години. Той е с фрактури на крак и ключица. Двамата водачи са тествани за алкохол и наркотици, пробите им са отрицателни.

Тежка катастрофа в Смолянско, загинаха две момчета