Фрапиращо обвинение: Учителка в детска градина залепила устата на дете с тиксо?

Районната прокуратурата във Враца разследва сигнал за насилие над 3-годишно дете в детска градина. По думите на родители учителката е залепила с тиксо устата на детето им, а след това го е увещавала да не казва на никого вкъщи, защото всичко било шега.

Майката над детето твърди, че е упражнено и физическо, и психическо насилие. Според нея ситуацията, в която синът ѝ е попаднал, е била животозастрашаваща.

За инцидента се разбира на 9 януари, когато момченцето споделя за инцидента. Също така, друг учител е станал свидетел как устата му е била залепена с тиксо. Между педагозите избухва скандал, предаде бтв.

Останалите родители не вярват

Директорката на детската градина Ваня Недялкова коментира, че е била изключително изненадана от сигнала, защото досега не е имало оплаквания от въпросната учителка. Според нея ѝ информацията на майката не е потвърдена.

"Въпросната госпожа работи от 2 години в нашето учебно заведение, има изключително добри отзиви от родителите, децата са привързани към нея. Тя е изключително нежен и приветлив човек. Не знам за конфликт между учители или родители", заяви Недялкова.

Досега местните власти не са имали в градската администрация жалба срещу въпросната детска градина, заяви зам.-кметът на Община Враца Петя Долапчиева. По думите ѝ са проведени разговори с психолог, който е готов да подкрепи както семейството, така и персонала в градината.

Много от другите родители обаче не вярват на сигнала и считат, че той е спекулация. По думите им техните дица идват с усмивка на градина.

"Познавам майката, децата ни са в една група и категорично не ѝ вярвам. Моето дете тук е сигурно и спокойно", коментира родител от групата.