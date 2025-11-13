Гаранция от 5 000 лева за лекаря, прегазил кучето Мая

Лекарят, който прегази кучето Мая в столичния квартал "Разсадника", се е явил тази сутрин в Трето районно управление с адвокат, където са му предявени обвинения. Той е с наложена парична гаранция от 5 000 лева. Това съобщи шефът на СДВР главен комисар Любомир Николов, опровергавайки слуховете, че 29-годишният шофьор д-р Ненад Цоневски е напуснал пределите на страната.

ОЩЕ: Прегазилият кучето Мая лекар е избягал от България - да или не?

Припомняме, че видео, показващо как на 9 ноември автомобил прегазва умишлено легнало на тротоара куче в столичен квартал, предизвика вълна от възмущение в цялата страна. Стана ясно, че зад волана е бил д-р Ненад Цоневски от ВМА, който е признал вината си и че е прегазил животното. Прокуратурата веднага се зае със случая, а възмущението премина в граждански протест.

Във вторник от ВМА, където мъжът е бил специализант, съобщиха, че той е отстранен от длъжност. Преди това Софийска районна прокуратура образува досъдебно производство за проявена жестокост към куче чрез прегазване.

Снощи се проведе протест под надслов "Справедливост за Мая" с искане за по-строги наказания за насилие над животни пред централния вход на Военномедицинската академия. Вследствие на причинените тежки увреждания животното беше евтанизирано. ОЩЕ: Протест пред ВМА: По-строги наказания за насилие над животни