Любопитно:

"Гледах си телефона": Признанието на Димитър Любенов за фаталната катастрофа със загинал французин

11 ноември 2025, 12:59 часа 431 прочитания 0 коментара
"Гледах си телефона": Признанието на Димитър Любенов за фаталната катастрофа със загинал французин

Писах SMS на жена ми дали се е прибрала, дали се е чула с детегледачката и дали всичко е наред с детето. Не внимавах за 4-5 секунди. Това е причината за катастрофата. Това каза Димитър Любенов, обвинен за катастрофата, при която загина френски гражданин, пред съда. Инцидентът стана на 25 септември 2022 г., като и други двама души също пострадаха. След катастрофата започна и друго разследване - срещу полицаи, които са ескортирали Любенов.

ОЩЕ: Оправдаха полицаите, ескортирали Димитър Любенов при фаталната катастрофа със загинал французин в София

Припомняме, че вчера Софийският градски съд оправда бившите полицаи Любка Гечева и Георги Малински по случая. Днес от прокуратурата протестираха решението.

Пил е, но не е взимал наркотици 

Любенов посочи, че в колата е нямало стойка за телефон, затова го е държал в ръка. "Не съм бил толкова неадекватен, колкото се твърди. Разсеях се за 4-5 секунди с телефона. Бях употребил алкохол, наркотици не", заяви обвиняемият.

Той разказа, че във въпросната нощ е бил на заведение с приятели, поръчал си е "Drink and drive", който да го прибере, тъй като е пил, но колата се е забавила с час и половина и затова е тръгнал сам. "Никога друг път не съм карал пиян. Съзнателно никога не съм употребявал наркотици, единствено ако са ми сложили нещо в питието", допълни Любенов.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Според техническата експертиза: Любенов натиснал спирачката секунда преди удара на Околовръстното

В разказа си той обясни, че карал с около 80-90 км/ч. "Когато съм си погледнал телефона, явно съм си отпуснал несъзнателно крака и за тези секунди съм вдигнал 140 км/ч. Не съм поддържал тази скорост", каза Любенов.

По неговите думи полицаите са му казали, че ще го придружат, за да е по-сигурно, като не си спомни кой от служителите на МВР му го е предложил. Не си спомни и да им е давал нещо.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Пиян шофьор катастрофа Димитър Любенов
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес