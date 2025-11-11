"Гледах си телефона": Признанието на Димитър Любенов за фаталната катастрофа със загинал французин

Писах SMS на жена ми дали се е прибрала, дали се е чула с детегледачката и дали всичко е наред с детето. Не внимавах за 4-5 секунди. Това е причината за катастрофата. Това каза Димитър Любенов, обвинен за катастрофата, при която загина френски гражданин, пред съда. Инцидентът стана на 25 септември 2022 г., като и други двама души също пострадаха. След катастрофата започна и друго разследване - срещу полицаи, които са ескортирали Любенов.

Припомняме, че вчера Софийският градски съд оправда бившите полицаи Любка Гечева и Георги Малински по случая. Днес от прокуратурата протестираха решението.

Пил е, но не е взимал наркотици

Любенов посочи, че в колата е нямало стойка за телефон, затова го е държал в ръка. "Не съм бил толкова неадекватен, колкото се твърди. Разсеях се за 4-5 секунди с телефона. Бях употребил алкохол, наркотици не", заяви обвиняемият.

Той разказа, че във въпросната нощ е бил на заведение с приятели, поръчал си е "Drink and drive", който да го прибере, тъй като е пил, но колата се е забавила с час и половина и затова е тръгнал сам. "Никога друг път не съм карал пиян. Съзнателно никога не съм употребявал наркотици, единствено ако са ми сложили нещо в питието", допълни Любенов.

В разказа си той обясни, че карал с около 80-90 км/ч. "Когато съм си погледнал телефона, явно съм си отпуснал несъзнателно крака и за тези секунди съм вдигнал 140 км/ч. Не съм поддържал тази скорост", каза Любенов.

По неговите думи полицаите са му казали, че ще го придружат, за да е по-сигурно, като не си спомни кой от служителите на МВР му го е предложил. Не си спомни и да им е давал нещо.