Гонил хората с нож: Задържаха пиян мъж

Около 18.50 часа вчера в РУ-Костинброд постъпил сигнал, че пиян мъж заплашва и гони с нож граждани в района на площад „Тодор Спасов“. На място бързо били насочени полицейски служители, които задържали извършителя.

Изяснено било, че след солидна консумация на алкохол и възникнал скандал, 48-годишният жител на годечкото село Смолча се е заканил с убийство на мъж от Костинброд, а след това подгонил него и група младежи, като продължил със заканите.

По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 144 от НК. Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.

След получен сигнал от жител на Самоков, че двама младежи са му нанесли юмручни удари, причинявайки му отоци и насинявания по лицето и тялото, криминалистите от РУ-Самоков установили, че извършители на деянието са двама непълнолетни познайници на инспекторите от Детска педагогическа стая.

В снетите им сведения те направили пълни самопризнания. Материалите по случая са докладвани в прокуратурата с оглед прилагане разпоредбите на чл. 61 от НК.

Вчера служители на РУ-Ихтиман проверили местен жител и иззели от него пликче с тревиста маса, реагираща на MDMA. 20-годишният е задържан за срок до 24 часа и по случая е регистрирана преписка за престъпление по чл. 354А от НК.

